藝人辛龍去年痛失愛妻劉真，至今仍未走出喪妻之痛重返演藝圈，昨日更大動作發聲明，表示要對前老闆、知名PUB「EZ5」老闆「虎哥」許理平提告，虎哥也澄清絕無消費辛龍之意。只是虎哥的解釋似乎更加激怒了辛龍，今(29日)又發出3點聲明，表示他此舉為的是捍衛自己與劉真全部人格權益，會堅決對虎哥提告，還加告一條妨礙名譽！

辛龍日前罕見動怒，大動作對前老闆虎哥提告，虎哥除了澄清絕無消費辛龍之意，也相當不解為何辛龍會認為被他利用宣傳演唱會？認識辛龍多年的他，更忍不住擔心起辛龍的身心健康。

辛龍工作室今日再度發出3點聲明。

不過虎哥的關心似乎再度惹怒了辛龍，辛龍今日在聲明中特別提到，「然而，許理平先生非但未就其宣傳行為時，對辛龍先生造成困擾一事加以反省，反誣指辛龍先生曾對他人提出爭訟，甚至影射辛龍先生身心狀況有問題。」還說對比虎哥先前針對侵權行為，私下向他表示自己是一時疏忽、深表歉意，其落差之大，著實令辛龍錯愕不已。

歌手康康(左起)、黃嘉千、郎祖筠、EZ5老闆許理平(虎哥)、林芯儀、卓義峰日前在30周年傳奇演唱會售票記者會合影。(粘耿豪攝)

辛龍表示虎哥先前回應，讓他更堅定提告心念，也透露不管所得賠償金額多少，一律捐作公益之用，還會加告虎哥妨礙名譽，聲明強調：「辛龍先生此舉僅為表明捍衛辛龍先生與劉真女士之全部人格權益，如再有恣意侵害者，爾後均委請律師提告，絕不寬貸。」針對辛龍今日聲明，《中時》記者致電虎哥未有回應。

(中時新聞網)