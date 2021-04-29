伴隨合成樹脂、特用材料事業單位的出貨量成長，長興（1717）3月營收創單月歷史新高，第一季自結稅前盈餘也改寫歷年同期新高；自結3月稅前盈餘4.22億元，年增58.63％，每股稅前盈餘0.34元。第一季稅前盈餘10.58億元，年增322.72％，每股稅前盈餘0.85元。

永光（1711）在產品組合優化帶動，自結3月稅前獲利7,636萬元，月增305％；首季營業淨利1.78億元，年成長105％，稅前淨利1.56億元，每股稅前盈餘0.28元。看好電子化學與特用化學品營運成長動能強勁，永光今年各以半導體製程化學體、顯示器面板低溫材料以及配方型安定劑為布局焦點。

長興合成樹脂、特用材料事業單位受惠中國經濟復甦，出貨量自去年第四季來顯著提升，加上電子材料出貨維持高檔水準，3月營收44.55億元，年增37.14％，創單月新高。面對原物料上漲趨勢，將審慎進行成本及庫存管控，適度調整售價，優化產品組合，維持營運績效。

長興表示，三大事業單位受惠於全球經濟持續復甦、維持增長，市場需求不墜下，第二季出貨量、營運可望持穩推進。雖然受上游原物料上漲影響，但因透過售價反應、稼動率提升，毛利率下滑現象有所緩解。

永光受惠5G與電子產品應用等需求推升，3月營業淨利7,285萬元，稅前淨利7,636萬元，均較去年同期成長14％；第一季電子、特用化學品業績年增16％、20％，單季稅前淨利年增88％。

永光認為，今年電子化學與特用化學品，將是成長幅度最大的產品線。色料營運主軸為高階產品數位墨水、節能省水產品；為反映運費成本高漲，正評估調漲色料化學品價格。碳粉則以彩粉為主。

(工商 )