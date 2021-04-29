有些人內在實力驚人，光芒卻不外露，往往能一鳴驚人取得很高的成就，搜狐網命理專欄點名，雙子座、雙魚座、金牛座的人最狡猾，他們雖然看似單純憨厚，實際上卻智商過人超精明。

▍雙子座

雙子座個性天真可愛，充滿童趣，就像無憂無慮的孩子，但他們看起來單純，內心卻一點都不簡單，就像小狐狸一樣充滿各種心思，他們時常會陷入沉思，看似像在發呆，其實是在腦中高速運轉，思考很多事情的來龍去脈，以便做下一步的打算。他們總能不動聲色地摸清楚別人的套路，然後採取防備。

雙子們一般都有兩面性，一面是天真可愛的羊，一面是心狠手辣的狼，當他們展現出惡魔的一面時，很會運用驚人手段報復仇人，但當他們恢復平靜後，又會展現可愛的一面，前後判若兩人，非常精明卻讓人看不出來。

▍雙魚座

雙魚座的人聰明不外露，看起來呆萌可愛，既聽話又懂事，讓人忍不住憐惜，他們總是能表現出溫情的一面，跟每個人談天說地，很有親切感，但是他們內心可是一點都不傻，甚至十分精明，知道什麼時候該說什麼，什麼場合又該如何表現，才能達到想要的效果，是非常狡猾的存在。

雙魚座的簡單是在於很多事情不爭不搶，內心善良溫暖，但他們很不好騙，心思善變靈巧，而且城府深，表面熱情單純，內心卻是個小狐狸，很懂得如何運用優勢來拉近與他人之間的距離，有時不費吹灰之力就能取得很高的成就。

▍金牛座

很多人在還沒跟金牛座打交道之前，會覺得他們老實憨厚，甚至有點傻，但是其實他們的內心狡猾過人，對於很多事情，都能夠圓滑地處理，不僅不會得罪人，更是一個高智商、高智慧又有謀略的人。他們看起來固執，其實邏輯思維很強，非常有主見、有計劃，懂得一步一步去實現自己的目標，進可攻退可守，絕對很有章法。

一般來說，金牛座不會主動害人，也十分願意相信別人。但當對方企圖去陷害他們的時候，就會發現他們的厲害，不僅可以很快看穿壞人的把戲，更能不動聲色以氣場壓制對方，以不變應萬變，就像天生的王者。

(中時新聞網)