棒球6搶1東京奧運資格賽6月中在台灣登場，中華隊已經啟動備戰，防疫上體育署也已經針對教練、裁判及選手進行新冠肺炎疫苗施打意願調查，目前大名單63位選手、10位教練近一半有接種意願，時間上最快5月2日晚間在台北市立聯合醫院和平院區施打。

教育部體育署副署長洪志昌表示，體育署目前每周會和相關單位針對6搶1防疫開會討論，中華職棒大聯盟與中華民國棒球協會也已經到台中會勘，所有單位都盡全力要讓賽事在安全的環境下順利進行。

目前6搶1資格賽12人情蒐團隊已經在4月初接種疫苗，再出國進行情蒐，為了顧及職棒賽事比賽時間，教練、球員、裁判目前安排5月2日周日晚間賽事結束後，請醫院開設特別門診來協助施打疫苗，在比較會出現副作用的隔天，也是中職例行的休兵日，讓接種疫苗的人員可以好好休息。

洪志昌補充，接受徵召的旅外球員回國備戰和外隊入境的防疫規定一樣，出發前72小時提供新冠肺炎檢測陰性證明，抵台後第1天先接受新冠肺炎病毒核酸檢測，第3天進行第2次檢測，二採陰之後抵台第4天才可參與練球，隨後第7天檢測結果也是陰性，才能下場比賽，賽事期間每3天就要再接受一次檢測。

體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲提到，防疫一切遵照衛生福利部疾病管制署CDC規定，屆時外隊來台採取團進團出、點對點的移動，除了賽程上的移動，希望外隊遵守防疫規定，大會也會安排保全、志工協助確保外隊行程，目前體育署也尋找防疫旅館，也會再和台中、雲林當地衛生保健機關開會，滾動修正防疫方向。

(中時 )