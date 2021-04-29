日本內閣日前決議2年後排放福島第一核電廠內含氚廢水入海，原能會為超前部署因應，今(29)日召開相關部會第6次跨部會議，面對日方就福島電廠核災廢水排放的處置決定，將請外交部協助轉我駐日代表處，促請追蹤日方提供福島核災含氚廢水排計畫的審查申請文件、進度與結果，以及時滾動檢討因應作為。

原能會表示，本次會議除了促請日方同意我要求事項及爭取加入IAEA調查團、加強海域環境背景輻射監測與分析技術、漁民受損害求償機制等議題外，進行跨部會協商，並精進我周邊海域監測並做好影響評估，以確保我環境安全及權益。

另外，日本政府4月13日決定將福島核災含氚廢水分批排入海洋，原能會將以書面向日方要求提供福島核災含氚廢水排計畫審查申請文件、審查進度與結果，加強台日雙方海洋環境監測及評估技術交流與資訊分享，這部分將請外交部協助轉我方駐日代表處，追蹤日方對於我方上開請求，以及時滾動檢討因應作為。

原能會說，核研所、海委會國海院及交通部氣象局共同研提「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」，整合輻射科學、海洋科學及水產生態等安全評估技術，建立台灣海域之預警系統。

至於農委會加強輻射監測措施部分，海水氚分析技術因為較困難且所需時間較長，將由原能會協助依上述計畫執行，另已有多家機構取得全國認證基金會(TAF)及食品藥物管理署(TFDA)認證之食品放射性分析實驗室，必要時將協調加入以增加輻射量測量能。

原能會表示，鑑於朝野立委高度關注我應積極參與原子能總署(IAEA)調查團，將請外交部敦請相關駐外單位，密切注意進展並協助探尋參與的可行性。

(中時 )