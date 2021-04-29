民眾感動霧峰分局霧峰派出所員警吳梓楠，不因案小仍積極辦案，進而破案，投書至警政署，表示感謝吳員，希望署長能給予適當之獎勵以資鼓勵基層員警士氣，經警政署函文霧峰分局，分局長陳家銘，認為吳員的工作態度與精神值得為其他同仁的楷模，於日前親自去霧峰派出所頒發獎勵令。

台中市霧峰區64歲退休廖姓民眾，去年至花市以新台幣700元購買一盆「新疆和田大紅棗盆栽」擺放在自家門口欣賞，不料3月22日中午欲外出時發現該盆栽不見了，雖然價值不高，但也苦心栽培照顧了大半年，遂至霧峰分局霧峰派出所報案。

警員吳梓楠受理報案後並積極調閱周邊監視器，看了17個小時的監視器畫面，鍥而不捨終於發現可疑竊嫌，原來是隔壁年約40歲的張姓鄰居，張女向警方坦承因為看到盆栽照顧的蠻漂亮的，想帶回去給娘家父親欣賞一下，看家中是否也要栽種，結果忘了將原本的盆栽歸還，接獲警方通知後立即將該盆栽帶來派出所歸還失主，並與報案人達成和解，吳姓警員於案發隔日就迅速偵辦完畢，將案件依法移送分局及地檢署偵辦。

民眾感動霧峰分局霧峰派出所員警吳梓楠，不因案小仍積極辦案，投書警政署感謝。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

日前吳姓警員突然接獲通知，分局長將頒發獎勵令表揚，原來是廖姓報案人被吳員受理報案後認真積極的態度所感動，於4月11日親筆投書至警政署，內容表示感謝吳員，案無分大小，於百忙中仍積極調閱監視器進而破案，希望署長能給予適當之獎勵以資鼓勵基層員警士氣。

經警政署函文霧峰分局，分局長陳家銘知悉後，認為吳員的工作態度與精神值得為其他同仁的楷模，分局長親自去霧峰派出所頒發獎勵令，並將於分局聯合勤教公開表揚，除了鼓勵基層同仁士氣，亦希望所有同仁能標竿學習，民眾報案內容，無論大事小事都應該以同理心積極處理，盡心盡力為民服務。

霧峰分局長陳家銘表示，警察身為人民保母，維護民眾生命、身體、財產、安全負有重大責任，並且發揮員警「多作功德，行善事」、「菩薩心警察行」之精神，彼此以「身在公門、好修行」互相激勵，做好為民服務工作的良好示範與工作指標，提供適切關懷、協助與照顧，期望市民大眾都能擁有尊嚴、溫馨與安全之生活環境，並展現員警親民、愛民溫暖的一面。

(中時 )