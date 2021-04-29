【松山之亂】檢耗時3小時偵訊 9黑衣人全數請回 17:242021/04/29 中時 黃捷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 松山警分局之亂，台北地檢署今依妨害公務罪傳訊徐權、凃政廷（圖）等10名黑衣人到案，1人未到，9人訊後請回。（黃捷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 松山警分局中崙派出所日前遭黑衣人闖入破壞，所長許書桓、副所長顏敏森涉嫌刪監視器畫面隱匿，遭依滅證、縱放人犯等罪送辦，訊後請回。台北地檢署29日再依妨害公務罪被告身分，傳喚鬧事的徐權等10名黑衣人到案，1人未到；檢察官花費近3小時訊問，9人全部請回。 松山之亂延燒 陳嘉昌自請處分 案無分大小 盆栽遺失警積極尋回 民眾感動投書署長求獎勵 (中時 ) #黑衣人 #松山警分局 #訊後請回 #之亂 #中崙派出所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯批綠委要求開考績會政治介入 管碧玲：懲戒權責在地方政府 15:592021/04/29 政治 錄音檔流出 北市刑警遭爆裝幫派喬3500萬私債 警：無不法 11:152021/04/29 社會 身障人士輪椅沒電求助 警徒手推回充電助返家 13:332021/04/29 寶島 警紀違失連環爆 蘇貞昌下令：個案違法零容忍徹查到底 13:312021/04/29 政治 松山分局之亂延燒 葉毓蘭爆料：林志誠看媒體報導才知情 14:182021/04/29 政治 新聞透視》政治兩面刃 警察淪家臣 04:102021/04/29 焦點要聞 警紀頻出包 蘇貞昌：不容少數害群之馬 17:222021/04/29 政治 黑衣人闖松山分局案 監委立案調查 20:292021/04/29 政治 市議員關說黑衣人之亂？警局長陳嘉昌傍晚親上火線說明 18:092021/04/29 社會 所長涉滅證 徐國勇：符合免職要件 04:102021/04/29 焦點要聞 【松山之亂】關鍵96秒畫面曝光 黑衣人群毆警現場如尋仇 10:262021/04/29 社會 社會熱門新聞 「蔬果界台積電」夢碎跳票 他留債3千萬全家逃出國 - 社會 - 中央社 起底趙介佑 吸毒搶救護車連環撞 態度良好罰12萬免蹲牢 - 社會 2大過免職前中崙所長？「靠北警察」怒徵線索還原真相 - 社會 34D美魔女開工作室 2個月接客420人狂賺60萬 男客大讚：好正 - 社會 陸絕美人妻遭高官性侵 夫控警吃案一見通訊紀錄秒崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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