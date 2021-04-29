松山警分局中崙派出所日前遭黑衣人闖入破壞，所長許書桓、副所長顏敏森涉嫌刪監視器畫面隱匿，遭依滅證、縱放人犯等罪送辦，訊後請回。台北地檢署29日再依妨害公務罪被告身分，傳喚鬧事的徐權等10名黑衣人到案，1人未到；檢察官花費近3小時訊問，9人全部請回。

(中時 )