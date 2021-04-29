日本77歲富豪野崎幸助2018年被發現在家中半裸暴斃，警方在他體內驗出過量的興奮劑，新婚才3個月的前AV女優嫩妻須藤早貴成為最大嫌疑人，事隔3年終於以謀殺與非法取得毒品等罪嫌將她逮捕。野崎幸助2016年的訪問也被起底，當時他自爆包養過一名混血嫩模，卻被女方竊取6000萬日幣（約新台幣1534萬元）的財物，趕緊將其逮捕。

根據日媒《週刊文春》報導，野崎幸助對性愛沉迷，曾在2016年的採訪中自爆只要一天不跟女伴發生性關係3次就會渾身不對勁，因此委託仲介公司幫他介紹年輕漂亮的嫩妹供他包養，承諾成交後會提供可觀的傭金。

野崎幸助的性需求極大。(圖／翻攝自日網)

野崎幸助順利包養到一位日本混血挪威的嫩模，兩人見面的前提就是要進行性行為，女方也知道這個目的才答應赴約，包養期間共見面11次，每次都會給嫩模40萬日幣（約新台幣10萬元）的酬勞，交通費另計；想不到這位嫩模卻在2015年1月底偷偷從野崎幸助家中竊取600萬日幣（約新台幣153萬元）的現金與5400萬日幣（約新台幣1381萬元）的精品，兩者加起來價值6000萬日幣，事隔1個月警方抓到該嫩模，但她堅稱野崎幸助允許拿走這些東西，才占為己有的。

野崎幸助曾在自傳中炫耀自己睡過4000多位女性，歷經兩段婚姻的他，都因自己偷吃而結束，2018年他再度迎娶第三任妻子、小55歲的前AV女優須藤早貴，當時身體還算硬朗，卻在新婚3個月後離奇身亡，外界紛紛猜測是否被須藤早貴設局，餵食口服興奮劑痛下毒手；巧合的是，野崎幸助的愛犬也因暴斃身亡，警方將開關狗狗遺體，調查是否也有興奮劑的反應，調查與本案是否有關聯。

野崎幸助和小55歲嫩妻婚後3個月突然身亡。(圖／翻攝自日網)

(中時新聞網)