聯準會主席鮑爾28日表示，現在非聯準會縮減量化寬鬆的時機，加上蘋果公司季收入增長優於預期，納指期貨造好。港股29日在期指結算下突破50天線收市，不過南向資金暫停使成交縮減。

香港信報報導，恒生指數29日高開196點報29,268，突破50天線（約29,118），早段最多漲333點，見29,405點六星期高位，其後漲幅收窄，半日漲180點。午後恒指漲幅一度縮窄至91點，見29,162點全日低位，其後再向上。

恒指最終收報29,303，漲231點，漲幅為0.8％，收六周高。大市成交額僅1,197.46億港元，為2月11日半日市以來最低。國指漲35點，漲幅為0.32％，報11,049點。科指跌32點，跌幅為0.38％，報8,500點。

騰訊傳出正面臨至少100億罰款，股價午後一度僅漲0.1％，收市漲0.6％報631.5港元，成交居首達79.07億港元。百威亞太漲4.3％，為表現最好藍籌。友邦漲3.7％領漲大市，為第二大漲幅藍籌。港交所季績公布後，遭個別券商調低目標價，收市跌1.8％報480港元，為表現最差藍籌。

(工商 )