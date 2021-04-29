藤枝森林遊樂區5／7開園，預估1年增加18萬遊客。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局今與屏東林管處合作辦理媒體及旅行業者踩線團，提早炒熱人氣，旅行業者也直呼宛如仙境。（柯宗緯翻攝）

高雄市桃源區的藤枝國家森林遊樂區，歷經八八風災後，休園迄今。屏東林管處預計5月7日重新開園，不分平假日每日限500人入園。高市觀光局今與屏東林管處合作辦理媒體及旅行業者踩線團，提早炒熱人氣，旅行業者也直呼宛如仙境。

觀光局局長周玲妏表示，繼4月9日與林管處簽訂合作備忘錄後，很開心又馬上合作辦理媒體及旅行業踩線團，媒體及旅行業者朋友報名相當踴躍，總計約120人參與。

她提到，雖然今日天公不作美，但森林遊樂區內霧氣繚繞，十分優美，別有一番風景。接下來5月7日開園，林管處也將於園區連續舉辦三天的慶祝開園活動，歡迎民眾踴躍參與。搭配人氣景點藤枝重新啟動，高市府觀光局近日也活動不斷。未來森林遊樂區啟動一年可為高雄國旅市場帶來18萬名旅客，是南台灣新的生態觀光指標。

藤枝國家森林遊樂區採「調適營運、預約入園」制，於入園日前15天的中午起開放線上預約，目前都是系統開放即被秒殺，顯見藤枝魅力不減。自行前往的遊客，可至藤枝國家森林遊樂區遊客入園預約系統登記，參加付費接駁導覽遊程的遊客，則可至高雄市六龜觀光休閒協會預約系統報名。更多資訊請洽高雄旅遊網：https：／／khh.travel／

(中時 )