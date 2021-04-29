松瑞藥(4167)首季財報出爐，首季營收5.06億元，為歷史次高，較去年同期成長18%，松瑞藥首季毛利率31%，較去年同期提升1個百分點；營業淨利率17%，較去年同期成長近200%，淨利逾8000萬元，EPS達0.27元。

松瑞藥總經理陳勇發指出，松瑞藥的厄他培南(Ertapenem)產品在美國市場仍有相當大的成長機會。由市場資料可知，原廠(Merck)產品在美國市占率仍有5%，再加上由Merck供貨的AG (Authorized Generic；原廠授權銷售廠商)市占率仍達30%以上，顯示市場中若有供貨穩定的學名藥，便有取代原廠相關產品共約35%市佔的可能。松瑞藥與美國銷售夥伴(Apotex & Sandoz)，將持續積極拓展更多下游客戶，繼續推升厄他培南及美洛培南美國市佔率，預期今年營收及獲利將再創高峰。

松瑞藥在委託研發代工(CDMO)方面，兩項美國新型口服培南藥物有機會在今明兩年陸續取得FDA核准。據市場預估，新型口服培南抗生素取代口服奎諾酮類抗生素的市場規模，至2025年將達到50億美金以上。

由於全球新冠肺炎(COVID-19)疫情持續嚴重，大型醫院投注大部分的資源在住院病患的照護，而一般尿道炎病患，由於擔心院內感染的風險，偏好在社區診所看診及拿藥，因此口服培南抗生素的需求急迫性更加顯著。美國很多社區已發生奎諾酮類抗生素(Quinolones)抗藥性比例偏高達30%的情形，這些社區診所將優先讓高風險的尿道炎病人轉用新型口服培南抗生素。針對此趨勢，松瑞藥已先行完成佈局，預計在兩項新型口服培南藥物的加持下，松瑞藥未來營收獲利可望將更上層樓。

(時報資訊)