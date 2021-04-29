封測廠超豐(2441)受惠訂單需求暢旺、產能增加及稼動率滿載，2021年首季營運淡季逆強，營收「雙升」至42.15億元、稅後淨利雙位數「雙升」至9.3億元，同步改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）達1.64元，亦為僅次於2007年第三季的歷史次高。

超豐首季營收42.15億元，季增3.83％、年增達28.81％，改寫歷史新高。毛利率28.57％、營益率26.56％，分創近3年半、13年來高點。配合業外收益躍增，稅後淨利9.3億元，季增達25.32％、年增達70.95％，連3季改寫新高，每股盈餘1.64元亦創歷史次高。

超豐專注發展打線等成熟傳統封裝技術，受惠貿易戰及新冠肺炎疫情轉單效應，2020年起擴產規模效益逐步顯現，在PC等需求續強、5G應用需求顯現，以及車用及電視市況回溫同步帶動下，去年迄今營運成長動能持續暢旺，目前產能已爆載。

展望後市，超豐母公司力成27日法說時指出，超豐目前月產能已突破10億顆，但供給仍嚴重短缺，預期今年短缺狀況難解。而近期宣布20多年來首次調漲封裝報價，主要為反應原材料上漲的「被漲價」壓力，下半年應該不會再漲價。

為滿足客戶需求，超豐規畫興建頭份二廠及WT（晶圓測試）二廠。總經理甯鑑超先前指出，頭份二廠規畫為地上5層、地下2層建物，樓地板面積達1萬坪，初步規畫可建置800台打線機，目標貢獻月營收達4億元，與WT二廠均預期可在明年中完工。

超豐2020年營收147.01億元、年增達22.2％，稅後淨利26.62億元、年增達40.42％，雙雙改寫歷史新高，每股盈餘4.68元亦創近13年高點。公司決議擬配息3.1元，金額亦創歷年新高，預計5月28日召開股東常會，全面改選董事。

(時報資訊)