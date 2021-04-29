長榮航空2019年空服員罷工事件，曾幫洋男擦屁的空服員代表郭芷嫣因揚言要在反罷工機師餐中「加料」，因而遭長榮免職，她向勞動部申請不當勞動行為裁決遭駁回後，提行政訴訟，台北高等行政院撤銷原決定，要勞動部重新調查。

北高行政法院認為，勞動部原裁決決定是以長榮航空因郭芷嫣的Line訊息，與其所營事業之飛航安全相關，經轉傳成為「公開訊息」後，短期內引起大眾及主管機關高度關切，為維護商譽及飛安形象，始予以解雇。

但法官認為，勞動部認定不當勞動行為不成立，這個決定並未就長榮航空是否有不當勞動行為「認知」為評價，有判斷應據事實未臻翔實的瑕疵，其合法性無可維持，郭女請求撤銷，為有理由。

北高行政法院要求勞動部的不當勞動裁決委員會，應依判決的法律見解為相關事證之調查，就長榮航空解雇郭芷嫣的行為是否該當不當勞動行為重為認定，並就郭女所申請的救濟命令為准駁。

(中時 )