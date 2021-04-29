三芝國小校門外是學童必經路徑，然而施工單位規畫不良，行人穿越線一頭與花圃相接，另一頭與變電箱相接，行穿線形同虛設，新北市議員鄭宇恩日前要求相關單位改善（鄭宇恩提供／戴上容新北傳真）

三芝國小校門外是學童必經路徑，然而施工單位規畫不良，行人穿越線一頭與花圃相接，另一頭與變電箱相接，行穿線形同虛設，另學校外家長接送區臨停牌誌，和實際上下學時間不符，造成學童上下學、家長接送不便，新北市議員鄭宇恩日前要求相關單位改善；交通局回應，全案將於5月底前改善完成。

「真的規畫得很怪！」三芝國小校長李烟長表示，今年初，因應三芝警分駐所落成，三芝國小外重新鋪設馬路及畫設行穿線，未料完工後，行穿線一頭與花圃相接，另一頭與變電箱相接，民眾要通行只能繞道而過，大家都深感不便，學校只好向學童宣導盡量避走此側過馬路，要改走另一側。

李烟長說，三芝國小位於三芝市區，鄰近菜市場、公所等，校園外常有小販、餐車在校門外販賣，但因三芝國小外家長接送區臨停牌誌，和實際上下學時間不符，小販們依照牌面指示停靠於校園外做生意，嚴重影響家長接送，造成孩童上下學、家長接送諸多不便。

新北市議員鄭宇恩表示，三芝國小位於三芝市區，動線、規畫都與地方生活息息相關，會勘後已經要求交通局盡速將行穿線調整到合適的位置，並注意標線塗銷後，避免因為滑或是高低差影響用路人安全，也要求盡快改善與牌面時間，解決三芝民眾的不便。

交通局回應，接獲陳情後，已與在地區公所、學校一同會勘，該路段將施作斜坡道，和重新畫設行人穿越線，此部分將交由區公所規畫施作，另家長接送區標誌牌僅中午時段需要改善，此部分由交通局協助施作，全案預計於5月底前完成。

(中時 )