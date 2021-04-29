女主播巫嘉芬日前因外送平台綁定信用卡遭盜刷一事，今(29日)她在臉書上寫下，原來這起盜刷事件，自己並不是第一個受害者。她表示，今天中午用餐時，突然接到了外送平台外送員的私訊，原來該名外送員，也曾經機警的擋下詐騙訂單。

獨／主播foodpanda遭盜刷「求助無援」報警 驚悚過程讓員警嚇壞秒刪app

轉述與該平台外送員的對話。（圖／截取自巫嘉芬臉書）

巫嘉芬在臉書上轉述與該名外送員的訊息，他表示對於盜刷案相當無奈，接著向主播說道：「在您被盜刷當天，我已經擋下了兩筆訂單，公司除了不重視外，還認為這是銀行與消費者之間的事，並且有意將事件導向是有人故意惡搞，不承認客戶資料已經遭駭。」對此，他透露，事實上這種犯罪手法已長達兩個月，也曾向警方反映過，只是警方認為沒有被害人報案，且金額也不大，導致事件就此不了了之。

巫嘉芬日前遭盜刷的訂單明細。（圖／截取自巫嘉芬臉書）

巫嘉芬表示，「難道外送平台真的覺得是，消費者自己粗心大意將帳號借給親戚好友，然後本人卻忘記了嗎？」她坦言，就是因為詐騙金額小，再加上嫌犯很有可能盜刷完就跑了，事發後想抓也抓不到，導致消費者就算被詐騙，絕大部分人都是在停卡後自認倒楣。

巫嘉芬進一步指出，更誇張的是，連內部員工都感受到了，為什麼公司卻還是對民眾帳號遭盜刷案件漠不關心。她最後在臉書上這麼說：「我希望我的案件，能喚起平台重視消費者的權益，共同保護消費者個資！」

(中時新聞網)