讓戲迷等了7年的舞台劇《人間條件7》，今日中午開賣，1小時內破1萬張，刷新綠光劇團過去28年來的紀錄。

編導吳念真表示，讓觀眾等了7年，他內心有很大的壓力，7年來創作不間斷，也遇到很多事，最近還當了阿公後，孫子帶給他截然不同的新感受，他為孫子取了外號叫「金柱」，給孫子金柱般穩固的祝福，「我希望他長大以後，會有一個比我們都還要好的世界，也希望自己的作品能帶給觀眾溫暖。」

吳念真的《人間條件》系列，自2001年推出至今，以市井小民為主角，訴說祖孫、姊妹及夫妻關係，談論親情、愛情、友情等情感，通俗又貼近人心的戲劇呈現，累積52萬名觀眾。

7年前《人間條件6》首演過後，觀眾一直期待《人間條件7》的推出，如今總算要推出，劇團臉書粉絲頁湧入詢問留言，劇團電話也不斷，由於仍有許多觀眾想要購票，因為尚未有會員資格，無法買到票而向劇團求救，劇團特別在粉絲專頁加開票務諮詢專區協助。

《人間條件7》內容將談論曾支撐台灣經濟發展的紡織女工故事，吳念真表示，故事靈感來源是他的國小同學。首演場將於8月20日至29日在台北國家戲劇院登場，之後9月起至台中、高雄、台南等地巡演，11月再重返台北。

(中時 )