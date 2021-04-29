龍華學子獲獎作品劇情描述一個人喜歡打四人麻將，意外碰出其他線上三位同好。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

鈊象電子主管、龍華校友肯定同學創意表現，歡迎學妹們加入該公司。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

同學獲獎後開心與文創系師長合影。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

知名網路休閒博弈遊戲《明星3缺1》第一屆校園全明星創意短片競賽成績揭曉，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生沈育岑、張愷洛、羅心妤、洪曼綾及許雲晴，在系上老師李竹旺開設的影音專題設計與競賽課程中，將專題作品報名參賽，勇奪季軍及獎金三萬元肯定，展現影視創作專業實力，表現相當優異。

第一屆校園全明星創意短片競賽由鈊象電子公司主辦，吸引全台超過30所大專院校及近百位在校生、畢業生進行影片投稿，經內部作品資格審核以及專業評審評比，最後進行人氣投票評選，共頒發冠軍、亞軍、季軍、佳作各1名及10名由網友票選人氣獎，共計14件得獎作品。

龍華科大文創系大三生沈育岑、張愷洛、羅心妤、洪曼綾、許雲晴等5位學生，平素熱愛微電影創作及戲劇表演，曾經有過多次拍攝短片的經驗，但這次以線上遊戲撰寫劇本還是頭一遭，有趣的是5位同學中只有洪曼綾懂麻將，其他同學就聽曼綾逐一解釋麻將經，例如自摸、聽牌、槓、碰、吃、一條(鳥)等，眾人絞盡腦汁集思廣益，嘗試從中尋找創作靈感。

團隊成員許雲晴表示，就是因為不會打麻將，搞不懂規則，但是對麻將的常用語很感興趣，於是建議團隊把這些聲音去做連結，成為戲劇裡的對白，並以輕鬆搞笑方式呈現，將無厘頭創意發揮淋漓盡致。

微電影中演碰碰的沈育岑說，這場戲最困難的就是摔車，光摔車的戲至少拍了10次。影片能獲獎的原因，就是喜感十足，麻將術語靈活應用，劇情從一個人喜歡打四人麻將，意外碰出其他線上三位同好，正好三缺一湊成四人遊戲，因為這個巧思，最後從60多件作品中脫穎而出，獲得季軍及獎金三萬元好成績，同學們都非常開心。

文創系老師李竹旺指出，文創系課程設計就是要能與當代潮流進行對話，現在線上遊戲正夯，很少學生沒有玩過電玩，當得知競賽訊息後，就將其納入影音專題設計與競賽課程，鼓勵學生踴躍參賽，希望同學從學校的純創作，向外挑戰層次比較高的各項比賽，讓同學的創作可以針對主題發揮，從電玩經驗，提升成影視微電影創作，這是一個很好學習轉化的機會，而且紮紮實實的與當代對話。

李竹旺說：「日前陪著同學一起去鈊象電子公司領獎，頒完獎一起合照時，該公司的副部長主動趨前跟我們打招呼，非常肯定同學的創意表現，而他也是龍華畢業的，並跟同學說鈊象公司有好多同仁都來自於龍華，未來如果有興趣的話，可以考慮來此做進一步發展。」

龍華科大校長葛自祥恭喜同學獲獎並感謝指導老師辛勞。他並強調，競賽獲獎不僅是學生創意及專業表現獲得業界評審認可的最佳證明，也充分展現龍華科大的務實致用的辦學成果。學校將持續培育更多優質創新人才，讓畢業生與產業順利無縫接軌，畢業即就業。

(中時 )