耗資15億台幣，由「地表最帥光頭」傑森史塔森（Jason Statham）和《福爾摩斯》、《阿拉丁》億萬導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）再度攜手合作的動作鉅獻《玩命鈔劫》(Wrath of Man)今(29日)搶先全美在台上映。傑森史塔森每回拍片，總是有許多高難度動作場面，這次拍攝《玩命鈔劫》當然也不意外，他近日更在專訪中侃侃而談親自上陣的暖炸原因。

傑森史塔森在《玩命鈔劫》中飾演帶有某種目的加入運鈔車公司的神祕男子「H」，「H」擁有超乎常人的身手，讓周圍的人都很好奇他的真實身份。蓋瑞奇表示《玩命鈔劫》的主題是「復仇」，不過是可以讓人產生移情作用的復仇，你可以理解為什麼主角會如此憤怒，他強調：「這比我以前的其他任何電影都更加暴力且更逼真。」

傑森史塔森暑期動作第一檔！【玩命鈔劫】Wrath of Man 電影預告 4/29(四) 搶先全美上映

傑森史塔森在電影裡面總有許多高難度的動作場面，《玩命鈔劫》也不例外，當被問到這次是否親自上陣演出所有特技動作，現年53歲的他表示當然如此，接著打趣道：「畢竟這段期間我拿了很多薪水，他們會希望這筆錢花得值得，如果我只是坐在椅子上，讓別人代替我做那些辛苦的演出，那就不太好了。」

傑森史塔森表示，從他走進動作片的世界以來，演出過許多經過精心編排的動作場面，「你不會希望這些特技演出看起來很尷尬，你會希望它看起來很漂亮、非常拳拳到肉。」他也特別強調，在這次《玩命鈔劫》裡，他們採用了跟過去不同的做法，裡面有許多寫實的暴力場面。看來這部作品將會讓熟悉傑森史塔森的影迷們耳目一新！

(中時新聞網)