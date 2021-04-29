蔡姓慣竊專挑學校辦公室下手，半年來連闖10多校都得手。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

台南一名49歲蔡姓慣竊，同時也是妨害性自主通緝犯，涉嫌從去年10月迄今，連續闖入台南新化、麻豆、善化、佳里等10多所校園辦公室行竊得手。新化警分局查緝3個多月，以車追人並比對相關做案軌跡，日前總算逮到蔡嫌，受害多所學校今天也專程到分局感謝警方。

台南地區有10多所國高中校園從去年10月陸續發生竊案，光是新化就有3所學校在去年10月、今年2、4月間受害，警方獲報後，調閱監視畫面，發現竊嫌戴帽子、口罩、手套侵入校園，持工具破壞辦公室門窗後，就開始搜刮辦公室財物，目前3校通報損失11萬餘元。

新化警分局新化分駐所歷經3個多月比對數百支監視器，終於鎖定竊嫌身分與藏匿處，日前持搜索票在善化逮到蔡嫌，並起獲做案用手套、袖套及作案工具等，當場也查扣上萬元贓款。蔡嫌除了是竊盜慣犯，更因妨害性自主遭判10多年，因未到案遭通緝。

蔡嫌落網後供稱偷竊是因為跑路很缺錢，警方訊後，全案依加重竊盜罪移送台南地檢署偵辦。警方指出，後續也將繼續清查蔡嫌是否涉及其他竊案，並通知鄰近分局清查，同時也呼籲學校若遭竊，不論金額多寡也請向警方報案。

(中時 )