黃陳瑩（左）為今年台南市政府勞工局的勞工模範母親當選人。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

90歲黃林湓的夫家以前因子女眾多、經濟狀況不佳，丈夫前往北部踩三輪車載客辛苦賺錢，她留在南部獨自扶養4名子女無怨無悔，如今子女們都成家立業，她本身熱心公益，捐助台南市政府勞工局弱勢房屋修繕材料費，以及寒冬送暖活動的物資，獲得今年勞工模範母親表揚。

迎接母親節的到來，台南市政府勞工局5月1日將在台灣菸酒股份公司善化啤酒廠二樓大禮堂表揚20名勞工模範母親，當選者皆獲頒獎牌1面及5000元獎金，今天舉辦記者會，邀請這次獲獎的其中2位勞工模範母親，分享得獎感言與心路歷程。

黃林湓因夫家子女眾多經濟狀況不佳，丈夫前往北部踩三輪車載客辛苦賺錢，她留在南部獨自扶養3男1女，時常教導子女要懂得付出，並鼓勵進修專業領域，成為人才貢獻社會。

其中，黃林湓長子考取家具木工甲級技術士證，榮獲台中市政府2018年促進就業巧聖仙師魯班公獎選拔裝潢木工達人組優勝，榮膺中華民國木工業職業工會全國聯合會2020年模範勞工，並長期替弱勢家庭免費修屋。

另外一位黃陳瑩，與丈夫一起經營米街金香紙店，迄今已有160年，丈夫創立台南市禮儀用品職業工會，她本人為創會會員，後來更成為會員代表，積極參與工會愛心社活動及捐血活動，亦捐助台南市警察局第二分局民權派出所民防分隊基金。

黃陳瑩的長子畢業於美國普瑞特藝術學院大學室內設計系碩士班；次子擔任義勇消防人員與警局民防顧問維護居民安全，榮膺全國總工會2013年度模範勞工；么子美國紐約佩斯大學魯賓商學院MBA碩士班畢業，3兒各個出類拔萃，表現優異。

勞工局長王鑫基說，今年當選的勞工模範母親，有的含辛茹苦扶養多名子女並悉心教導成為社會棟樑，有的熱心參與社會公益也讓子女耳濡目染以行善助人為樂，有的積極參與工會事務維護勞工權益，眾多優良事蹟足堪表率。

今年度勞工模範母親當選人計有20名，分別為周高私、方來受、黃林湓、杜王翠櫻、陳鄭錦、楊卓鳳羽、黃陳瑩、柯陳秀梅、林淑君、黃巧雲、陳林貴蘭、吳月珍、陳劉水滿、龔秀娥、陳奕如、陳美雪、吳英娥、林玲玲、陳淑美、龔秀賢女士。

(中時 )