今年母親節在5/9，許多人都會準備禮物來答謝媽媽的辛勞，KIEHL’S契爾氏、L’OCCITANE歐舒丹、IPSA紛紛在母親節前夕推出限量花禮、限定快閃活動，準備一份精緻的禮物一站就能達成。

▍1.KIEHL’S契爾氏母親節限量花禮、保養工具

KIEHL’S契爾氏在母親節檔期推出第二波優惠，包括母親節限定花禮包裝，內含12朵鮮紅永生玫瑰，代表著對媽媽真摯、永恆不變的愛，搭配自選KIEHL’S契爾氏明星商品，精美又澎湃，送禮自用兩相宜。

KIEHL’S契爾氏親節限定花禮包裝。（邱映慈攝）

此外，每次推出限量保養工具就被搶購一空的KIEHL’S契爾氏，也同步推出限量緊緻拉提滾輪按摩組，內含「玉石緊緻板」以及「玉石滾輪」，相較於一般金屬材質，玉石的密度較低，使用上手感更加輕盈，將兩者用於臉部，可達到排毒、消水腫的功效。

限量緊緻拉提滾輪按摩組含「玉石緊緻板」以及「玉石滾輪」。（邱映慈攝）

只要於4/30～5/9活動期間，至KIEHL'S契爾氏折扣後消費滿5,000元，指定櫃台即可免費獲得KIEHL'S母親節限定花禮包裝與緊緻拉提滾輪按摩組擇一，其餘全台櫃台則可獲贈緊緻拉提滾輪按摩組，贈完為止。

KIEHL'S契爾氏折扣後消費滿5,000元，指定櫃台即可免費獲得KIEHL'S母親節限定花禮包裝。（邱映慈攝）

▍2.L’OCCITANE歐舒丹聯名花禮

L’OCCITANE歐舒丹與文華國際花苑聯手推出浪漫花禮，將賣到缺貨的明星保養品「光萃肌活露」和原野之心花舞、牡丹等人氣香氛系列與芬芳美好的花朵結合，替所有想表達情感的老公、女兒甚至是姊妹淘閨蜜們準備最具溫度的贈禮。

歐舒丹光萃肌活露x文華花苑聯名款花禮即日起已開始提供服務，圖為星光花禮，數量有限售完為止。（圖／品牌提供）

L’OCCITANE歐舒丹與文華國際花苑推出三款花禮，「星光花禮」含光萃肌活露，幫助肌膚重回健康光澤美肌；「原野之心香氛花禮」將護手霜與沐浴膠搭配，享受最純粹放鬆的沐浴時光，搭配護手霜舒爽不黏膩，留下細緻絲滑膚觸；「牡丹護手花禮」含護手霜，豐潤滑順質地能滋養柔嫩雙手肌膚。

歐舒丹原野之心花舞系列x文華花苑聯名款原野之心香氛花禮。（圖／品牌提供）

▍3.IPSA母親節限定快閃活動

想對媽媽表達滿滿的感謝，就從送禮的包裝細節開始，IPSA首度推出櫃台限定媽媽打氣客製包裝服務，一共推出4種顏色包裝貼紙呼應5/1上市的活現誘色唇膏LE，另外也提供超創意對話貼紙，包裝服務不僅精緻更客製化，今年夏天多帶媽媽去戶外走走，IPSA精心準備夏日質感提袋，超大容量讓保養瓶瓶罐罐全都裝在內，散心同時維持水嫩好肌膚。

IPSA首度推出櫃台限定媽媽打氣客製包裝服務，還精心準備夏日質感提袋，適合當做母親節禮物送給媽媽。（圖／品牌提供）

(中時新聞網)