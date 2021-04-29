新竹縣長楊文科為客家人，十分重視客語及客家文化傳承，他28日主持「新竹縣推動客語及客家文化執行小組」第3次執行小組會議，鼓勵與會的各鄉鎮市首長，以打群架概念，營造客語友善環境，並強調今年度會持續發放通過客語認證的獎勵金，鼓勵民眾踴躍報考，一起講「客」。

楊文科指出，去年新竹縣公務人員客語認證通過人數為813人，比前一年的145人成長5.6倍，不過以人口比例來看仍然有進步空間，因此需要與鄉鎮市公所合作，爭取客家委員會更高額的獎勵金。

芎林鄉長黃正彪帶頭參加客語認證，芎林鄉公所也有超過7成的公務員通過客語任鎮。竹東鎮長張順朋表示，鎮公所訂周三為客家日，於整點播放客語，加強客語流通率。

新竹縣政府民政處統計，去年通過客語認證的教育單位有570人，其中232人通過高級認證，並有1024名學生通過客語檢定。縣民、縣府及鄉鎮市公所職員參加客語檢定，通過初級者可獲得1000元、通過中級者則獲2000元，通過高級者可獲3000元現金，公務員則獲贈同額禮券。

新竹縣有超過7人成口為客家人，為了搶救客語，縣府從2020年9月彙集11鄉鎮市成立「新竹縣推動客語及客家文化執行小組」，並由楊文科擔任召集人、副縣長陳見賢為副召集人，祕書長陳季媛為執行長，由鄉鎮市長、學者專家擔任委員，期望促成全縣客語認證通過率、營造客語友善環境。

楊文科28日在會議中感慨，如果沒有客語就形同沒有客家文化，沒有客家文化就沒有客家人，因此期望縣府與鄉鎮市公所以「打群架」為概念，加強客語友善環境。

為了展現傳承客語的企圖心與決心，民政處日前也邀請縣內49個客家團體，舉辦「新竹縣推動客語及客家文化聯繫會議」，與各界合作，思考如何推廣客語。

(中時 )