中國外交部發言人汪文斌29日在例行記者會答覆美國官員多次指責中國搞脅迫外交和經濟軍事脅迫時指出，「脅迫外交」這頂帽子，沒有哪個國家比美國更適合戴，也沒有哪個國家能夠從美國手中「奪走專利」。

汪文斌說，1971年，美國史丹福大學教授亞歷山大·喬治最早提出「脅迫外交」概念，用來概括當時美國對寮國、古巴、越南的政策，美國也用實際行動向世界詮釋了什麼是「脅迫外交」，通過武力威脅、政治孤立、經濟制裁、技術封鎖等方式，實現自身的戰略目標。

汪文斌稱，從武力威脅看，美國脅迫行動的經典案例都造成了戰亂動盪和人間悲劇。美國政府也不避諱使用「脅迫外交」一詞，比如將1994年迫使海地軍政府下台喻為美國脅迫外交範例。在2003年將追加軍費中的約303億美元明確列為開展「脅迫外交」。

從政治孤立和經濟制裁看，美國常年對古巴、朝鮮、伊朗、委內瑞拉揮舞制裁大棒，美國上屆政府對多國隨意挑起貿易戰。美國總統國家安全事務助理沙利文曾撰文指出，美國上屆政府對伊朗政策只有脅迫，沒有外交。

從技術封鎖看，美國為維護自身的科技壟斷地位，無視市場競爭原則和國際經貿規則，濫用國家安全藉口，肆意打壓別國的高科技企業，還脅迫其他國家共同行動。無論是法國的阿爾斯通，日本的東芝、豐田，蘇聯的航空航太業，還是如今中國的華為，無一不都是鮮活的例證。

就中國而言，美國處心積慮對華施壓，非法抓捕中國公民，無端打壓中國企業，肆意干涉香港、新疆等中國內部事務，威逼利誘其他國家組建反華的小圈子。中國是「脅迫外交」的受害者，而不是加害者。不管誰搞脅迫外交，中方都堅決反對。

汪文斌強調，同美國的「脅迫外交」相反，中國奉行的是獨立自主的和平外交政策，中華民族的血液中沒有侵略他人、稱霸世界的基因。中國堅持走和平發展道路，不接受國強必霸的邏輯。中方從未像美國那樣以武力威脅他國，從不搞軍事同盟，從不輸出意識形態，從不跑到別人門口挑事，從未將手伸進別人家裡，也不主動打貿易戰，不無端打壓他國企業。

汪文斌指出，在中國的國家主權和民族尊嚴遭到脅迫和侵害時，當然要做出合理合法的反制，維護國際公平正義。中方將和所有愛好和平的國家一道，共同反對世界上的各種脅迫行為。

(中時 )