對全台勞工來說，4月30日是難得的補假日（補5/1勞動節），也正巧是蘋果（Apple）全新紫色iPhone 12系列正式開賣的日子！紫色iPhone 12色調濃郁鮮豔，正巧搭上母親節，預料將會是不少朋友們用來慰勞媽媽的貼心禮。如果你也對紫色iPhone 12系列感興趣，快來參考以下優惠。

【STUDIO A： iPhone 12 紫色2hr快送服務到府】

迎接最新 iPhone 12 / iPhone 12 mini紫色上市，蘋果經銷商 STUDIO A 將於4月30日上午08：00於官網開賣，並且同步啟動全台9大區域「2hr快送到府」（官網說明）服務，滿2千元可免運外，還有最高15%總價值$5,400元的超級大禮包、線上One to One服務及200元門市抵用券，同享 9大銀行信用卡最高9%回饋。另外，全台門市也將同步於上午11:00開始販售，搭配「2hr快送到府」，為期待 iPhone 12 新色的會員和消費者提供迅速、效率的宅配到府服務！

擁有全新外觀、受到大家喜愛的紫色 iPhone 12(開箱看這邊)與 iPhone 12 mini系列將於4月30日正式上市。凡於STUDIO A官網訂購 iPhone 系列，即可獲得「好禮3選1」加價購，只要加1元起、最多999元，即可將無線備份充電盤、藍寶石鏡頭保護貼、螢幕鋼化保護貼、PD24W快充組合包等最高價值5,400元的保護系列帶回家； iPhone 12 64G系列加購1元，即可獲得價值4,130元的超值大禮包，等於現省4,129元。母親節期間，5/9前官網選購 iPhone 12 64G/ 12mini全系列，或全網累積消費滿$38,888元，再贈送 「STUDIO A 2021母親節暖心獻禮」冰淇淋蛋糕三選一。

【蝦皮購物狂推舊換新 入手iPhone 12紫色無負擔】

夢幻的iPhone 12紫色狂潮來襲，引爆果粉少女心。蝦皮購物指出，紫色iPhone 12系列4月23日預購開跑當日討論度帶動平台「紫色iPhone 12」商品搜尋量爆漲破400倍。最熱銷規格則由iPhone 12 128GB奪冠，延續2020年10月iPhone 12預購開跑的氣勢！回應果迷的熱情，蝦皮購物將與官方同步在4月30日開賣紫色iPhone 12、紫色iPhone 12 mini，且豪氣推出兩大回饋。歡慶「5.5美好購物節」，蝦皮購物也將在5/5當日加碼商城89折券，紫色iPhone 12券後最高現折2,000元，母親節想幫媽媽換新機就趁現在！

跟著蝦皮購物三大秘技零罪惡感入手夢幻的iPhone 12紫色，使用「秘技一」加「秘技二」最高回饋總計破３萬元，荷包無負擔。 【秘技一】指定信用卡最高回饋1,500元：凡使用凱基信用卡結帳，單筆且分期付款滿15,000元，並於4/27下午5點至活動頁面登錄，就有機會獲得1,500元刷卡金回饋！

【秘技二】舊機回收金最高回饋28,749元註三：蝦皮購物線上手機回收服務，限時回收金加碼，iPhone 指定機款最高回收價27,249元，為鼓勵消費者多回收做環保，蝦皮購物再加碼舊換新補助1,500元，最高總計回饋28,749元！

【秘技三】5/5限定商城89折券最高現折2,000元註四：限定5/5當日使用，紫色iPhone 12 、iPhone 12 mini系列搭配商城89折券後最高現折2,000元。

蘋果紫色iPhone 12系列，是專屬於iPhone 12以及iPhone 12 mini的新色，iPhone 12 Pro系列很可惜並沒有推出紫色新色。如果有興趣的話，不妨了解一下4款iPhone 12規格對比，看看哪一款iPhone 12最適合自己？有興趣入手的話，蘋果官網、各大電商平台都有開賣，前往Apple Store、蘋果授權經銷商等還可親眼見證看看紫色iPhone 12的完整魅力！

(科技)