日前民眾舉報白玉藻礁區遭受汙泥覆蓋嚴重，導致藻體無法生長，直言「傻眼、恐怖」，而該廠家也多次遭環保局開罰，民眾擔憂隨著洋流南漂將會擴散至觀新藻礁區，桃園市環保局回應，該觀音區北鑛業者多次遭環保局停工，這次除了命其停工外，也將依法裁處，海管處29日出動2台怪手先行清淤，面積約9000平方公尺。

環保局回應，該場位於觀音區大堀溪出海口旁，鄰近白玉海岸，該廠於2018年就被環保局掌握，並於2019年將其移送法辦，但該場廠業者以更名方式及於場區周邊派駐人巡邏，干擾辦案。環保局於今年4月進場稽查，當場逮獲業者有大量灰泥水排放於大堀溪出海口，已違反水汙染防治法第14條第1項，將處6萬元至600萬元，並依同法第45條第1項規定令其全部停工並依水汙染防治法裁處，移送檢調偵辦。另環保局27日再次會同大園分局聯合進場稽查，發現有不明土方及廢棄物堆置情形，另再依廢清法將業者再度移送法辦。

環保局表示，稽查當下已發現業者將不明土方堆置於河口附近，另非法排放的灰泥水也在河口有所沉積，海管處28日下午調度2部大型機具進場持續清淤，桃園市水務局也會於5月3日派遣人員、機具進場接手處置。海管處表示，經初步推估需清淤面積約為9000平方公尺，工期至少60天，針對清除上來的泥沙將吊運水泥立方塊作圍避，以免再次流入河川。

(中時 )