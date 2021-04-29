又到了桐花盛開的季節，新竹縣13鄉鎮不少地區均已出現桐花美景，新竹縣政府與橫山鄉公所攜手，5月1日上午9點起，於台鐵內灣支線合興車站，舉辦「2021新竹縣客家桐花祭－橫山鄉藝桐遶山花音樂派對」，除了一系列活動外，也邀請民眾日賞桐花夜賞螢。

新竹縣長楊文科表示，今年新竹縣桐花祭活動為雙主場，其中之一就在合興車站及合興森林愛情園區，5月1日的橫山鄉藝桐遶山花音樂派對活動中，結合客家音樂藝術表演，以及在地農特產品展售，還有受到小朋友喜歡的YOYO家族唱跳秀、魔術氣球秀、氣墊闖關遊戲等。

此場活動也結合摸彩，最大獎為GOGORO電動機車、折疊腳踏車等，橫山鄉長張志弘表示，橫山鄉自然景觀豐富、生態多元，除了合興車站、內灣商圈外，橫山鄉境內也有多條古道，值得遊客探訪，此次橫山鄉藝桐遶山花音樂派對在合興車站舉辦，民眾也不妨賞桐、搭火車，夜間觀螢，體驗在地之美。

桐花祭活動也鼓勵遊客多搭乘火車，搭乘指定班次的民眾，可獲得小禮物「一桐遊火車」，班次包含0920至0930進內灣（1808）、1150至1200出竹中（1815），另外穿有「花」元素的服裝，及可領取50元的桐花券，數量有限，送完為止。

除了搭火車外，橫山鄉公所也規畫停車空間，包含九讚頭車站廣場、九讚頭河堤、龍天宮及橫山國中，並安排免費接駁車，往返九讚頭火車站、橫山鄉公所、合興車站及橫山國中。活動詳情可上橫山鄉公所「橫山鄉粉絲團」、新竹縣政府「新竹縣ing」與文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

(中時 )