台灣高鐵（2633）落實公司治理成果顯現，在證交所29日公告第7屆公司治理評鑑結果中，第四度獲得排名前5％佳績，同時三度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10％。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，感謝全體同仁、主管齊心推動並落實公司治理，讓台灣高鐵再次獲得好成績，也再次證明台灣高鐵在維護股東權益、強化董事會運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任各方面的努力成果深獲肯定。

台灣高鐵日前獲中華信評調升信評等級至最高等級之twAAA，相當於國家等級，且自2016年上市以來，已先後被納入「MSCI台灣指數」、「富時新興市場指數」、「富時台灣50指數」、「公司治理100指數」及「富時社會責任新興市場指數」等多項重要指數成分股。

此次連四年獲得證交所公司治理評鑑排名前5％佳績，顯示台灣高鐵公司不論在營運績效、公司治理、企業社會責任各方面，皆獲國內外專業獨立投資機構及投資人的認同。

台灣高鐵表示，自成立以來即以「落實誠信經營、強化公司治理、善盡企業社會責任」為最高經營原則，接著更將持續深化公司永續治理文化，將ESG（即環境、社會、公司治理）納入公司營運規劃，積極實踐永續觀念至各項業務之推動。

例如今年初「高鐵採購網」上線，不僅大幅減少紙張使用、落實環境保護，更提升各項採購案件辦理效率、減少供應商投標成本，正是高鐵公司強化推動ESG理念的具體作為之一。

展望未來，台灣高鐵公司將持續以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）之4T精神作為企業發展主軸，除提升服務品質、追求營運績效外，更致力將企業社會責任思維融入經營策略中，讓台灣高鐵不僅提供旅客安全、舒適、便捷的旅運服務，更以促進社會永續發展的標準與格局，落實邁向永續未來的決心與承諾，積極實現讓高鐵「成為引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。

(工商 )