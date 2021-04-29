晶片製造商意法半導體(STMicroelectronics)年度營收120億美元的目標，將提前在今年要達成。目前這一波車用晶片的訂單橫掃半導體產業，而全球半導體的短缺也讓許多汽車製造商暫停生產線。

總部位於日內瓦的意法半導體的頂級客戶有iPhone製造商蘋果和汽車製造商特斯拉，該公司周四預計今年營收將在121億美元，而該120億美元目標先前預定2023年達成。

意法在補充表示，計畫投資20億美元，為財測的頂部，以滿足全球晶片訂單的爆增。目前晶片供應的短缺，已經造成例如通用、福斯等汽車製造商減產。

全球晶片的短缺已經引起一場辯論，美國和歐洲是否有能力在自己母國製造最先進的晶片，並削減對亞洲半導體製造商的依賴。

亞洲目前是晶片業務的核心。而英特爾和台積電也宣布大規模的投資案，以提高產能或新建工廠。兩家公司高層將在周五於布魯塞爾會晤歐盟工業相關主管Thierry Breton。

意法生產各種晶片，從低利潤的微控制器，到用於智慧型手機或自駕車的感測器。

碳化矽晶片可以增加汽車電池充電能量，此為該集團成長前景的關鍵技術，而執行長Jean-Marc Chery已決定加大該技術投資。

意法半導體第一季淨營收為30.2億美元，優於Refinitiv IBES的29.2億美元的預估。集團第一季毛利率為39.0%，表現亦超過預期；營業利益率為14.6%；淨收入為3.64億美元。

意法並預估第二季淨營收將為29億美元，毛利率約在39.5%。

(時報資訊)