儘管5G手機需求增溫，但光電產品處於新舊產品交替，且基礎建設相對平淡，砷化鎵廠-穩懋(3105)預估第2季營收將略優於第1季，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，第2季成長較為顯著為手機PA，基礎建設及WiFi相對平穩，光電產品須待第3季客戶新產品發表才會攀升，高雄新廠將於年中動工，以因應長期需求。

穩懋今天舉行線上法說會，由於進入傳統淡季，穩懋第1季營收為60.09億元，季減12%，年減1%，營業毛利為20.12億元，季減16%，年減23%，由於產品組合變化及產能利用率影響，單季營業毛利率及營業淨利率分別為33.5%及19.9%，分別季減1.5個百分點及4.4個百分點，單季營業淨利為11.97億元，季減28%，年減38%，稅後盈餘為10.95億元，季減14%，年減30%，單季每股盈餘為2.72元。

陳舜平表示，在傳統淡季效應下，5G PA出貨占整體Cellular營收略低於20%，若以第1季各項產品組合來看，Cellular及Wi-Fi營收較前季下滑情形相對輕微，主要是因自去年開始全球在歷經新冠疫情肆虐至今，在家工作(WFH)及線上教學(LFH)成為新常態，在無線連網裝置長時間大量影音資料傳輸的需求之下，無論是手持式裝置、Wi-Fi基地台、物聯網應用等追求更好更穩定的連線品質成為關鍵，而穩懋長期提供高品質高效能的功率放大器等無線通訊晶片成為市場首選。

美國去年中華為新禁令重創華為手機銷售，連帶讓穩懋亞洲區客戶重新洗牌，陳舜平表示，和去年相較，今年手機客戶結構有較大的改變，雖然手機PA少了一個很大的大陸客戶，不過其他設計公司客戶都因其他手機品牌客戶市佔率提升需求大幅增加，整體來看，大陸設計公司在穩懋訂單沒有太明顯下滑，跟去年比起來，大陸客戶有掉一些但幅度不太大，預期大陸客戶5G手機PA在下半年會有比較顯著的成長。

在WiFi部分，穩懋發言人曾經洲表示，WiFi 6及WiFi 6E除高階智慧型手機，在路由器部分WiFi 6轉換更為積極，尤其是WiFi 6基地台支援更多影音傳輸，對頻寬需求更大，因此WiFi 6在路由器及基地台出貨相當多，WiFi 6E亦已看到客戶開發進度，未來也會陸續有產品貢獻營收。

就基礎建設來看，陳舜平表示，受中美關係及新冠肺炎疫情影響，以及基礎建設產品週期較長，基礎建設客戶存貨水準較高，雖然終端看起來不差，預期今年基礎建設相關需求相對平穩，營收不像去年大幅成長。

在LiDAR方面，陳舜平表示，目前穩懋手上的案子不少，但LiDAR在終端還沒有很明確標準，不同客戶開的不同的產品，規格有各自表現狀況，預期今年屬於LiDAR研發性質，不會有明顯營收貢獻。

展望第2季，穩懋預估，今年第2季營收將較第1季增加low-single digit(約1%到5%)，單季毛利率預計約為low-thirties(31%到35%)水準，產能利用率則可望因營收成長優於第1季的80%。

由於新廠建置須2到3年時間，穩懋計畫南科高雄園區新廠於今年年中正式動工，以滿足客戶對於產能的長期需求，亦為穩懋未來持續成長奠定基礎。

(時報資訊)