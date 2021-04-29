隋棠29日出席活動，透露接了2部新戲，其中一部戲是跟《犀利人妻》中的「前夫」溫昇豪合作，她重返演員生活，笑說：「每天出門小孩都很想跟，關門前會看到3張絕望的臉。」被問到新戲，隋棠說，即將和老搭檔溫昇豪再度合體，「其實中間有好幾次差一點能合作，都因為一些事情錯過了。」她認為和溫昇豪彼此熟悉很好，省去很多培養默契的時間。

隋棠被問收工回到家時，老公會不會有「她是別人」的感受？「沒有一個演員可以每天抽離角色，拍戲的時候再上身，這不太可能！可能要超級專業或厲害的演員才能辦得到，我拍戲時期都必須沉浸在角色裡面。」她表示會盡量不讓角色影響到生活，目前孩子們都還沒有經歷過「媽媽是別人」的感覺。

拍戲不在家，孩子們會不會不習慣？隋棠說：「那也沒有辦法呀！我出門時他們都會很想跟，紛紛露出絕望的眼神，只要我進家門，3個小孩都會狂奔撲抱來迎接我！」她也有些擔憂，「孩子以後看戲時，我可能會很難解釋，別人摟我一下我要怎麼解釋？為什麼他們要抱媽媽？」

隋棠也分享夫妻相處之道，表示自己和老公有默契，吵架絕對不會吵到隔天，談到維持婚姻竅門說：「婚姻真的每個人都不同，沒有人是容易的，我跟我先生是，如果有爭吵，一定會有人願意低頭，我們有默契吵架不會拖到隔天，吵架很傷彼此之間的關係。」她也會教育小孩，可以吵架，但是要學會怎麼和好。

隋棠表示，不會讓孩子看到大人吵架，「那是我的底線，小孩看到大人吵架，心會很難承受，會很恐懼，小時候父母吵架的記憶跟畫面，一直在我心裡，陰影會是一輩子的。」

(中時 )