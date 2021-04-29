現代人求職多半會到人力平台查看各公司開出的職缺，並向有興趣的、符合薪資期待的工作缺投遞履歷。一位民眾收到一間公司的面試邀請，由於薪資範圍較廣，決定進一步詢問，沒想到問了一個問題就秒被人資取消面試。對此，過來人揭露這種面試職缺的暗黑真相。

原PO在PTT《Salary板》上發文表示，妹妹近日在人力銀行上收到一份行政工作的面試通知，簡介透露，該公司薪資範圍開在26K至40K之間，為了釐清，妹妹直接透過平台發訊息詢問起薪「會有30K嗎？」沒想到還沒收到回覆，就先被對方人資取消面試。

對此，原PO表示，「突然覺得她好聰明，避免了雷缺，也不用白跑一趟了。」而網友也紛紛表示，「那就不用寫26-40了阿，根本騙人」、「這種HR算老實的，一堆不管你還是騙你先來面試再說」、「就人事大概知道這個要給多少預算，超過不用來」。

不少過來人坦言，許多公司若在人力平台開出的薪資範圍較大，但基本上寫範圍的標準都以最低為準。有人好奇這種面試邀約有何意義？真相其實是人資要顧業績。「騙來面試幹嘛？人資也有業績扣打要顧啊」、「還是有那種硬要把你騙去面試的，明明已經在電話中講過薪資部分，結果過去面試的時候也還是用最低薪資算」、「通常26K-40K，就是26K，不用幻想了」。但也有網友表示，「我很幸運，公司開的薪水比104開的高不少。」

(中時新聞網)