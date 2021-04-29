南投縣副縣長陳正昇（左），29日頒獎表揚熱心助人的南投國中學生王文暉。（廖志晃攝）

南投縣副縣長陳正昇（右），29日表揚王文暉並贈送漢堡餐。（廖志晃攝）

王文說，副縣長到教室表揚，讓他有點嚇到。（廖志晃攝）

南投縣副縣長陳正昇（左三）等人，29日頒獎表揚熱心助人的南投國中學生王文暉。（廖志晃攝）

南投國中學生王文暉，看到拄著助行器的老人久立路旁不知所措，於是他攙扶老人家過馬路，被路過車輛行車記錄器拍下，並上傳網路，引發熱烈回響；副縣長陳正昇率隊到校快閃表揚，並贈送全班漢堡餐，讓學生充滿驚喜。

日前，張姓駕駛人在臉書社團南投人聊天室貼文，影片是一位國中生攙扶老人家過馬路，網友反應熱烈，紛紛按讚肯定「南投的孩子真棒」、「善良的孩子」、「學校應該表揚」等。

陳正昇與縣府新聞及行政處長林琦瑜，29日到南投國中頒獎表揚王文暉義行可風，贈送腳踏車安全帽，還請全班同學吃麥當勞漢堡、蘋果派、金榜題名餅及飲料，堪稱「一人行善，全班與有榮焉、全校同感驕傲。」

王文暉熱心助人影片在網路流傳後，新聞及行政處人員按圖索驥，展開尋人大作戰，從道路影像及制服，得知他是南投國中學生，再與校方聯繫，確定是國三的王文暉；但是，頒獎送禮的橋段，事先只有導師和校長陳恆旭知情，因此，當眾人進入教室時，學生們大感驚喜。

陳正昇說，學生的善行是由生活教育培養而成，王文暉主動助老人，發自內心的行為，善行義舉更可貴，因此趁機進行道安教育，希望其他同學見賢思齊，一起關懷高齡長者及兒童的交通安全。

王文暉說，那天看到老人家站在路旁很久，卻不敢過馬路，所以他就把腳踏車停在路邊，攙扶長輩過馬路，沒想到會在網路流傳；因為他平常受阿公、阿嬤照顧，所以也要幫助老人家；只是，副縣長到教室表揚，讓他有點嚇到。

根據統計，交通事故傷亡案件中，以高齡長輩遭撞和年輕騎機車居多，為維護高齡者交通安全，縣警局推動護老專案，新聞及行政處和教育處到縣內社區宣導各項交通安全措施，工務處針對易肇事路段陸續施工改善，降低交通意外事故。

新聞及行政處提醒大家，關懷高齡者可先從家中的祖父母開始，長輩出門前，提醒他們穿著鮮明衣服，過道路時走行人穿越道，注意左右來車、遠離大型車輛的視野死角，電動代步車路權比照行人路權，務必遵守交通規則。

(中時 )