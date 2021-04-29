國道1號北斗段 貨櫃車衝下邊坡翻車1人傷 18:002021/04/29 中時 謝瓊雲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛貨櫃車在國道一號南下北斗路段失控衝下邊坡翻車，所幸車上2人有1人輕傷，未釀嚴重傷亡。（翻攝「Line災害資訊討論分享」／謝瓊雲彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛貨櫃車在國道一號南下北斗路段失控衝下邊坡翻車，所幸車上2人有1人輕傷，未釀嚴重傷亡。（翻攝「Line災害資訊討論分享」／謝瓊雲彰化傳真） 國道一號南向223.1K發生貨櫃車失控衝下邊坡翻車事故；29日下午5點多，貨櫃車疑似失控後衝下高速公路邊坡後翻車，車上有駕駛與副駕共2人，1人輕傷，國道三隊員警與彰化縣消防局獲報趕到現場救援中，詳細肇事原因仍有待了解。 國道警方表示，事故占用外側車道與路肩，警消已到場進行救援，將輕傷1人送醫，由於僅剩中線與內側車道通行，車流大、車速較慢，呼籲駕駛用路人小心慢行。 一輛貨櫃車在國道一號南下北斗路段失控衝下邊坡翻車，所幸車上2人有1人輕傷，未釀嚴重傷亡。（翻攝「Line災害資訊討論分享」／謝瓊雲彰化傳真） 一輛貨櫃車在國道一號南下北斗路段失控衝下邊坡翻車，所幸車上2人有1人輕傷，未釀嚴重傷亡。（翻攝1968APP／謝瓊雲彰化傳真） 華航擴大分區辦公 居檢改採1人1戶 國道1號橋科匝道 綠委籲中央主導 (中時 ) #貨櫃車 #北斗 #邊坡 #國1 #翻車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 交通部召回1189輛遊覽車 逾10輛與送驗型式不同仍放行營運 10:302021/04/29 生活 召回千輛仍放行逾10輛與送驗型式不同遊覽車 交通部承諾2周後繳出報告 11:022021/04/29 生活 巨型「幽靈黑輪」詭躺國道1 小客車飛撞變形4人送醫 10:392021/04/29 社會 捷運三鶯線串聯鶯歌老街 搭捷運步行2分鐘抵達 17:362021/04/29 區域情報-新北 加密幣賭局1／年交易額5,000億 學生、新鮮人都想進場 11:082021/04/29 財經 搬家驚見前屋主留「4尊佛像」 女超抖發問 過來人曝1招解決 17:012021/04/29 房市新訊 獲邀面試提1問 女秒被取消資格 過來人揭暗黑真相 18:012021/04/29 生活 台灣設計展簽約 10月1日嘉義市登場 04:102021/04/29 地方新聞 北部第1條捷運跨台鐵 侯友宜視察三鶯線 進度達5成2023年完工 16:502021/04/29 生活 台東南迴公路小巴、休旅車對撞 1女受困2男受傷 11:292021/04/29 社會 女子跨下1大包 店家掀衣盤查驚見「特製內褲」秒傻眼 17:042021/04/29 搜奇 社會熱門新聞 「蔬果界台積電」夢碎跳票 他留債3千萬全家逃出國 - 社會 - 中央社 起底趙介佑 吸毒搶救護車連環撞 態度良好罰12萬免蹲牢 - 社會 2大過免職前中崙所長？「靠北警察」怒徵線索還原真相 - 社會 34D美魔女開工作室 2個月接客420人狂賺60萬 男客大讚：好正 - 社會 超強意志力！柔道腦死7歲童腦壓再降 醫：大進步 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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