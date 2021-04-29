一輛貨櫃車在國道一號南下北斗路段失控衝下邊坡翻車，所幸車上2人有1人輕傷，未釀嚴重傷亡。（翻攝「Line災害資訊討論分享」／謝瓊雲彰化傳真）

國道一號南向223.1K發生貨櫃車失控衝下邊坡翻車事故；29日下午5點多，貨櫃車疑似失控後衝下高速公路邊坡後翻車，車上有駕駛與副駕共2人，1人輕傷，國道三隊員警與彰化縣消防局獲報趕到現場救援中，詳細肇事原因仍有待了解。

國道警方表示，事故占用外側車道與路肩，警消已到場進行救援，將輕傷1人送醫，由於僅剩中線與內側車道通行，車流大、車速較慢，呼籲駕駛用路人小心慢行。

一輛貨櫃車在國道一號南下北斗路段失控衝下邊坡翻車，所幸車上2人有1人輕傷，未釀嚴重傷亡。（翻攝「Line災害資訊討論分享」／謝瓊雲彰化傳真）

一輛貨櫃車在國道一號南下北斗路段失控衝下邊坡翻車，所幸車上2人有1人輕傷，未釀嚴重傷亡。（翻攝1968APP／謝瓊雲彰化傳真）

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