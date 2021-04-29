自來水供管日以繼夜的滲漏，珍貴的水資源流失，讓附近居民覺得十分可惜。（市議員黃馨慧服務處提供）

台中自來水供管漏水民批不知民間疾苦，自來水公司：下週二停水再進行搶修。

台中市西屯區港尾里牛埔溪橋旁，自來水供管漏水長達3天，當地里民向市議員黃馨慧反映，「別再一邊限水、一邊漏水」，浪費水資源真的很可惜。自來水公司第四區管理處副處長林義雄說，該水管維修須暫時關閉水源，俟該區「供5停2」下週二停水時再派員搶修，以免影響12萬戶里民用水。

黃馨慧指出，她接獲港尾里長民陳情，指位於中清路、黎明路口牛埔溪橋旁的自來水供管，從上週六就開始滲漏，至今水公司仍未派員處理，里民天天看到水資源浪費都感到很可惜；前瞻計畫花這麼多錢，基礎建設卻未落實改善，缺水期間浪費這麼多水資源，年底還要再漲水費，實在不合理。

附近民眾無奈指出，全省鬧水荒，中部自實施「供5停2」以來，對民眾生活造成極大的不便，每週停水2天，停水前要關馬達，復水後又要開馬達，週復一週，政府到底知不知道民間疾苦；看到政府限制民生用水，但水管卻日以繼夜的滲漏，讓人心痛不已。

自來水公司第四區管理處副處長林義雄說，該水管口徑大，平常供應附近12萬戶民生用水，所幸因滲漏不大；修護水管需要準備機具與器材，加上必需暫時關掉水源才能施工，自來水公司將於下週二、週三，該區「供5停2」的停水期間，再派員進行搶修。

(中時 )