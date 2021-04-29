蔡英文總統昨（28）日在臉書上發出一則貼文，表示自己在台中火力發電廠減少燃煤量上不遺餘力，甚至做成圖卡說她推動中火減煤有成，用煤量減幅將近600萬噸，是歷任總統最多。結果被發現中火減煤最多都是在台中市長盧秀燕上任後，蔡的發文並被轉到PTT討論區遭網友「狂酸」，包括「盧秀燕抗爭，蔡英文收割」、「盧秀燕想減煤，你們還阻擋」等上百則留言。

小英總統的貼文並被轉到PTT討論區遭網友熱烈討論。 網路截圖

台中市長盧秀燕今(29)日出席張廖家廟修復及再利用工程開工典禮，針對媒體詢問中火減煤議題，盧受訪表示，感謝蔡總統關心中火議題，她上任後積極要求中火減煤，經統計，中火減煤最有成效是落在她任內，讓中火的用煤量從2018年的1597萬噸降到2020年的1229萬噸，用煤量再減368萬噸。盧秀燕希望蔡總統支持台中抗空污的決心，持續支持台中市府減煤減碳的策略，督促中火用煤量再降到台中生煤管制自治規定的1104萬噸，並將中火老舊的燃煤機組汰舊換新，守護台中市民健康。

小英總統在28日晚間發文，藉由圖表顯示從她2016年上任後，到2020年中火用煤量減少將近600萬噸，試圖在最近延燒的能源議題上，掌握發話權。不過，蔡英文的貼文發出後，在網上引起譁然，許多網友指蔡的小編是否「在幫盧秀燕宣傳政績」，因為中火用煤量自2018年到2020年急速下降，這個時間點正好是盧秀燕就任台中市長的時間。

台中市政府也表示，盧秀燕自2018年底上任後，立即要求台中市境內各個用煤大戶，要依據台中市生煤管制自治條例的條文規定落實減煤，一開始台電所屬的中火還配合，但在中央廢止生煤自治條例部分條文之後，台電對於中市府開出的罰單，開始不甩，連遭台中市府廢止使用執照的中火2號、3號機組都陸續在近1年內重啟，如同「重污染的老車」硬要無照駕駛開上路。

市府並指出，最近台電有意在台中火力發電廠再增蓋2部燃氣機組，因市府要求「汰舊換新」、「反對只增不減」，案子卡在台中市都市計畫審議會，但台電在未完成相關評估、審議前，就逕行發包工程，甚至還放話要求台中快放行、不要卡住，引發這一波中火爭議。回顧這幾年中火議題，中央不斷撤銷台中罰單，台電背後有中央撐腰，中央、地方持續鬥爭，環保署還幫中火護航，連續讓2、3號機組起死回生重新燒煤，難道這就是蔡英文所說的「減煤有成?」

(中時新聞網)