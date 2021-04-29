俄羅斯國防部說，為了充份展示俄製防空系統的性能，將會邀請52國的軍事專家，一起前來察看S-400防空飛彈系統、鎧甲Pantsir-S中低層防空系統的戰鬥能力。

防衛世界(Defense World)報導，這場武器性能展示於4月28日在阿斯特拉罕州(Astrakhan)南部的阿舒魯克試驗場(Ashuluk)舉行。來自獨立國家國協、亞洲、非洲、歐洲和拉丁美洲等52個國家，其軍事外交使團的80名代表，出席了此場盛會。

3個階段組成的戰術情節中，外國軍事武官查看了2種防空系統如何擊退來襲假想敵的的細節，其中 S-400防空系統和鎧甲S，發現並消滅了所有目標，包括戰術彈道飛彈、巡弋飛彈，以及其他的模擬威脅。

S-400是俄國第2代的相位陣列式防空系統，雷達偵測範圍達到600公里，飛彈射程達到400公里，具有攔截彈道飛彈的能力；鎧甲-S是彈砲合一的低空防空系統，12枚57E6型飛彈，可以攔截20公里內的威脅，再搭配2具30公釐機砲可以更有效的清除遺漏的目標。不過在敘利亞戰爭期間，鎧甲S1被以色列戰機擊毀多具，被懷疑防禦效果。

(中時新聞網)