中國外交部發言人汪文斌29日在例行記者會， 針對美國國務院發布2021年《軍控、防擴散和裁軍遵約報告》指責中國未遵守「暫停核子試驗」、導彈防擴散承諾，並質疑中國對《禁止生化武器公約》的履約狀況等事，回應指出，近年來美國每年都炮製所謂的軍控遵約報告，擺出一副教師爺姿態，對他國的軍控和防擴散政策指手畫腳，並把自己標榜為所謂的模範。這不過是美國轉移國際視線、汙蔑抹黑他國的慣用伎倆。美方對中國的指責純屬捕風捉影、子虛烏有，中方對此堅決反對。

汪文斌表示，中國始終本著負責任的態度，認真履行自身承擔的國際義務和承諾，堅定致力於多邊主義，積極開展國際合作，為維護國際軍控與防擴散體系、維護國際和平與安全、維護全球戰略穩定作出重要貢獻。反觀美國，近年來在軍控和防擴散領域奉行「美國優先」，一再毀約退群，先後退出了《中導條約》、《開放天空條約》，撤銷簽署《武器貿易條約》，獨家阻擋《禁止生化武器公約》核查議定書談判，迄今沒有完成庫存化學武器銷毀。美方還全方位提升軍力，醞釀研發新型核導彈，推進外空和網路軍事計畫，竭力謀求單方面軍事和戰略優勢，嚴重衝擊全球和地區和平穩定，阻礙國際軍控與裁軍進程。

汪文斌說：「對於自己的這些斑斑劣跡，美方閉口不談，也不反躬自省，反而不斷向其他國家潑髒水。」

汪文斌強調，美方在報告中聲稱它所有的活動都符合《禁止生化武器公約》規定，但是對於國際社會嚴重關切的美國迪特里克堡（Fort Detrick）基地問題卻諱莫如深，對美國在境外大量生物實驗室問題也是輕描淡寫。

汪文斌反問：「我們再次敦促美方做出澄清，美國軍方在迪特里克堡基地以及美國境外的生物實驗室到底開展了什麼活動？美國為什麼滿世界建這麼多的生物實驗室？美方如何證明這些活動都符合公約的規定？」

汪文斌總結，實際上只要在《禁止生化武器公約》架構下建立核查機制，誰遵約誰違約就會一目瞭然，一切問題也都會迎刃而解。而美方恰恰是唯一反對談判公約核查議定書的國家。 中方再次呼籲美方本著負責任的態度，切實回應國際社會關切，對美國境內外的生物軍事化活動做出全面澄清，並停止獨家阻擋建立《禁止生化武器公約》核查機制。

(中時 )