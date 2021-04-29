主計總處今公布108年底國富毛額268.02兆元、年增2.38％；民眾最關心的是家庭部門，平均每戶淨值1205萬元，較上年底增加53萬元；主計總處分析，主要是台股大漲23％，光是有價證券就增加了37萬元，成長佔比為最大宗，反觀不動產僅增加0.26％，房市表現堪稱平穩。

108年家庭每戶平均增加53萬元，很多民眾都無感；官員分析，當時陸美貿易戰打得如火如荼，上半年股票市場表現並不好，到了下半年外資大買，大戶交易熱絡，推升台股站穩萬點；貿易戰帶來的經濟不確定性，散戶買賣反而不多，因此，股市大漲、有價證券提升，對一般市井小民來說「感受不深」。

近來台股指數不斷創新高，且交易熱絡、爆出成交天量，大戶、散戶蜂擁而至，股票投資儼然成為全民運動；股市漲、房市好，官員預估，接下來兩年(109年、110年)的全民財富會更明顯增加，在散戶、年輕人的加入下，市井小民會對財富增加更有感。

根據統計，台股加權指數於107年封關日為9727點，108年封關日為1萬1997點，108年台股漲幅達23％。

108年國富毛額268.02兆元、年增2.38％，官員分析，主要是投資帶動，尤其半導體高階產能擴增、綠能發電加速投資等，帶動房屋及營建工程及機械設備增加，這兩項貢獻年增成長約8成左右，意味廠房廠辦擴充，進而帶動機械設備等投資。

(中時 )