北市松山警分局黑衣人之亂延燒，針對外傳有多名議員參與關說，北市警察局長陳嘉昌29日傍晚將召開記者會，釐清相關質疑，這也是本案發生後，局長首次親上火線說明。

涉案的9名黑衣人，29日遭北檢依妨害公務罪傳喚，歷經3小時後請回，北市議會今天開議的重點也在此案，遭影射的市議員洪健益、李傅中武及葉林傳，也都嚴正駁斥相關傳言，強調沒有介入。

據了解，陳嘉昌此次出面，除釐清議員關說疑雲外，另將強調全案證物已送交北檢調查，如有需要，相關人員也都願意接受測謊，全力配合檢方偵辦。

(中時 )