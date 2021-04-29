根據弘道老人福利基金會調查，2019年到2020年，從宜蘭到屏東共篩檢509位獨居長輩，單耳聽力篩檢未通過的比率高達71.3％，等於每10位之中，有7位長輩「聽不清楚」；去年起推動「守護聽力計畫」，協助長輩進行聽力篩檢、宣導正確聽覺照護、生活噪音防護等，募集「輔聽器」，讓長輩配戴，溝通無障礙。

弘道基金會執行秘書林博樺說，都市與偏鄉地區的長輩聽篩未通過的比率，與接受聽力輔具的意願皆有所差異，如宜蘭近兩年的聽篩未通過比率高達88.1％，而台中聽篩未通過比率則是50.1％。許多長輩發現耳朵不舒服、聽不見或有細菌感染時，因不想麻煩他人而忽略，讓聽力問題日益嚴重。

台電退休後的81歲林爺爺，雙耳有重聽現象，領有聽障手冊，每況愈下，害怕與人交談，他說，平時和別人說話聊天，幾乎都聽不清楚，時間一久，漸漸影響自己的人際關係。

弘道老人福利基金會接受美律實業捐贈弘道25台「輔聽器」，林爺爺配戴後，參與各類課程，溝通無障礙。「輔聽器」提供輕中度聽損於65分貝以下的長輩使用，是弘道社工、照顧秘書與聽損長輩溝通的隨身小工具。

(中時 )