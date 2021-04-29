國民黨黨主席7月將進行改選，誰能夠出線問鼎黨魁，引起各界關注，輿情民調網站「聲量看政治」分析近2周國民黨主席擬參選人聲量數據，發現資深媒體人趙少康昨(28日)宣布退出國民黨主席選舉後，現任黨主席江啟臣的網路聲量，逆勢超車前高雄市長韓國瑜，但雙方差距不到一個百分點(0.77%)，誰勝誰負值得後續關注。

趙少康昨(28日)在國民黨中常會，以「和平、奮鬥、救台灣」為題發表演講，轟蔡政府完全執政後「以黨竊國」，成為「新威權、新貪腐、新黨國一體的政府」，會將台灣帶向戰爭邊緣。對於國民黨改革，趙少康直言，國民黨太保守又不接地氣，立院沒幾個戰將，不敢大聲說明自己的主張，若在野，主席最好專職。

翻攝自 (聲量看政治) 臉書。

「聲量看政治」粉專29日透過「即時新聞社群聲量、新聞聲量」兩類聲量系統進行綜合分析，在4月15日至28日國民黨主席6位擬參選人聲量中，目前，江啟臣以37.36％拔得頭籌；其次是韓國瑜，以36.59%暫居第二；前新北市長朱立倫為17.53%，暫居第三；國民黨智庫副董事長連勝文為7.55%，暫居第四；孫文學校總校長張亞中0.92%與前黨主席洪秀柱0.06%，分居第五與第六。

「聲量看政治」指出，與前次相比，趙少康宣布退出後，江啟臣從落後1%，來到領先0.77%。

【國民黨主席聲量：少康退，江啟臣以0.77%超車韓國瑜暫居第一】 資料來源：https://reurl.cc/Q7K080 http://page.board.tw/coa/tag_date.php?tag=江啟臣&days=13... 由聲量看政治發佈於 2021年4月28日 星期三

(中時新聞網)