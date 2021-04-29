彰濱離岸風電運維基地第一期工程進度已超過50％，因應開港後泊位使用需求，開放泊位登記。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

號稱亞大第一座專業離岸風電運維港口，去年8月風光開工，工程已超過50％，預計今年可完工，彰縣府公告開放4席泊位登記；至於漁民引頸企盼，緊鄰北岸的彰化漁港，從2017年10月開工，可容納160艘漁船，預計9月26日完工，屆時再和漁民、漁會協調申請登記方式。

彰化運維港位於彰濱工業區西北端、彰化漁港的南側，開發總面積35公頃，包含漁港用地16.86公頃、道路用地3.14公頃、產業用地15公頃，第一期工程預計今年完工，彰縣府表示，以國際高標準進行碼頭與泊位的設計，加上緊鄰工業區的地理優勢，可就近取得陸上用地，興建相關陸上設施，具有帶動周邊效益。

彰縣府經濟暨綠能發展處表示，離岸風變運維基地第一期、第二期總經費14.4億，由中央前瞻計畫全額補助，運維第一期計畫3.9億元，第二期10.6億元，第一期預計今年6月完工，可提供4席泊位給岸風力發電業及相關運維服務業者使用，第一期完工後，再接續第二期工程，預計2013年10月完工，屆時可再提供6席泊位，暫定以每席每年300萬元，分攤公共建造經費。採5年1約方式辦理。

「工程船都開放登記停泊了，漁船還要等多久才能靠港？」彰化漁港已蓋了3、4年了，又傳出包商財務危機等，讓漁民等得很心焦，縣府指出工程已完成75％，承包商內部已在重組中。

縣府指出，兩港共用漁港用地，但分屬不同計畫，彰化漁港契約經費8億6000萬元，設定工程天數1200天，歷經展延、變更設計後，減掉堤岸不必要銜接工程，經費為8億4285萬元，計畫完工日是9月26日，尚未到期，屆時會和彰化區漁會、漁民等協調申請停泊漁船的登記方式，原則上以崙尾港漁船優先。

(中時 )