砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）2021年第一季獲利爆發跳增，每股盈餘（EPS）達1.22元，相較上一季的0.79元及去年同期的0.76元，成長幅度逾5成，並創20年來新高，直逼2001年的單季EPS歷史高點1.38元。

全新2021年第一季營收以達8.89億元締造新猷，季增16.5％、年增36.8％，歸屬於母公司淨利2.24億元。

(工商 )