全新Q1每股賺1.22元 創20年來新高 19:072021/04/29 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）2021年第一季獲利爆發跳增，每股盈餘（EPS）達1.22元，相較上一季的0.79元及去年同期的0.76元，成長幅度逾5成，並創20年來新高，直逼2001年的單季EPS歷史高點1.38元。 全新2021年第一季營收以達8.89億元締造新猷，季增16.5％、年增36.8％，歸屬於母公司淨利2.24億元。 研華Q1每股賺2.48元 創同期新高 《金融股》國票金子公司撐腰 今年獲利續戰新高 (工商 ) #全新 #來新高 #EPS #每股賺 #砷化鎵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《百貨股》富邦媒Q1每股賺5.57元 單季新高 08:362021/04/29 財經 國泰金 每股配發2.5元 04:102021/04/29 財經要聞 《半導體》敦泰Q1純益年增10倍 每股賺4.24元創高 15:242021/04/29 財經 《半導體》超豐Q1獲利連3季創高 每股賺1.64元 17:232021/04/29 財經 《電子零件》台達電Q1每股賺2.53元 Q2有望續強 08:532021/04/29 財經 《電腦設備》研華Q1獲利雙升登同期高 每股賺2.48元 16:492021/04/29 財經 聯發科海賺 Q1新高Q2更飆 04:102021/04/29 財經要聞 亞德客-KY第一季EPS倍增至7.66元 創同期新高 16:402021/04/29 財經 《半導體》穩懋Q1每股盈餘2.72元 Q2營收拚季增5％ 15:072021/04/29 財經 一季賺贏一年 光鋐Q1 EPS達0.38元 17:352021/04/29 財經 穩懋Q1每股賺2.72元 Q2營收拚季增3％ 16:322021/04/29 財經 財經熱門新聞 上百營業員代刷逾7億保費 南山人壽遭重罰760萬 - 財經 大陸200％高關稅重擊 澳洲對陸葡萄酒出口暴跌96％ - 財經 土洋法人對決 陽明比價長榮 - 財經要聞 - 工商時報 國泰金 每股配發2.5元 - 財經要聞 - 工商時報 台積電6奈米打趴三星 聯發科碾壓死敵穩坐手機晶片龍頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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