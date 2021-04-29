高雄市政府主動媒合企業與學校，展現市府培育青年菁英的決心，創造產、官、學三贏局面。（高雄市青年局提供／林雅惠傳真）

根留高雄「畢業即就業」不是夢！高雄市政府青年局29日催生「大實習計畫」，預計將提供千名職缺，以全「薪」實習機會，讓青年「賺經驗又賺錢」，除帶薪外，一切勞動權益依法保障，讓青年安心對接產業，有機會獲續聘，「畢業即就業」。

該計畫由高雄市副市長羅達生、青年局長張以理、經發局長廖泰翔、世德工業董事長陳光裕及產官學各界代表共同啟動及見證。

羅達生表示，為讓青年提早瞭解高雄在地產業生態，市府媒合青年至高雄企業實習，促進企業與人才連結，目前公告實習職缺已破500個，期待促成更多產學合作，共同打造優質的實習生態圈，讓青年學子盡早瞭解職場技能，拓展業界人脈，開創自己的職涯價值。

張以理表示，為鼓勵企業提供實習名額，企業透過計畫聘用提供基本薪資以上的實習生，實習滿160小時，可申請實習企業指導費，並有相關措施鼓勵企業給予應屆畢業生實習機會。

曾參與去年實習的國立高雄科技大學畢業生唐羽菱說，感謝青年局搭建平台，讓他提前了解產業需求，因實習期間獲肯定，畢業後也順利在原單位轉成正職，留在高雄工作。

青年局指出，去年像唐羽菱一樣應屆畢業的實習生有10位，有9位留在原實習單位任職，今年擴大辦理下，可望媒合更多畢業生根留高雄「畢業即就業」。

青年局強調，凡設籍高雄或在高雄就學的學生想參加該計畫實習機會，可至「大港青年實習站」網站線上投遞履歷(網址：https：／／reurl.cc／QdO4O9)。

(中時 )