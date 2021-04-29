1名女網友在網路自曝與男網友相約見面的恐怖經驗，她說對方在飯後散步時主動牽她的手，不斷試圖將她帶往1處無人居住的建築，她婉拒後卻遭對方強行抱住，她再次拒絕後表明想回家，回程路上對方不斷摸她，還邀約她到家中作客，讓她事後嚇得直呼「沒想到見面第一次就這麼恐怖，太會偽裝了」。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前與1名男網友在網路上聊天約4個月，日前2人終於相約見面，到1間餐廳吃飯並看海景在飯後散步時，男網友突然牽起她的手，她試圖想要掙脫，對方卻握更緊，之後對方全程都不說話，並不斷牽著，帶她往1處無人的建築走去，她則再次強調想回家。

女網友自曝與男網友相約見面的恐怖經驗，對方在飯後散步時主動牽她的手，不斷將她帶往1處無人居住的建築。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友說，該男網友突然作勢要擁抱她，她掙脫後欲離去，沒想到對方竟從背後抱住她，同樣被她掙脫；最後2人回到車上，對方還一邊開車，一邊用右手摸、捏她的手，她因為擔心對方一直遭拒絕會腦羞成怒，因此並未拒絕對方摸她，只是一路上臭臉，最後對方還邀請她到對方家中作客，她則說不要。

所幸最後該女網友順利到家，她說先前聊天時，內容沒有提及曖昧或情色話題，直呼「沒想到見面第一次就這麼恐怖，太會偽裝了」；許多網友則留言說，「如果這麼不喜歡，我覺得牽手的時候就要翻臉走人了，幹嘛一定要約會到結束」、「竟然敢單獨直接上男生車，妳這樣真的算幸運的了」、「這已經涉及性騷擾了，建議提告」。

(中時新聞網)