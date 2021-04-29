「2021 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」持續挺進第6年，由台灣男籃「黃金世代」球星林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念、曾文鼎組成堅強教練陣容，親自設計課程訓練內容，針對不同年齡及籃球基礎的學員量身打造兼具趣味與教育意義的籃球課程！

今年訓練營依然跨足兩地，分別於7月16到18日在新北南山中學體育館、7月24到25日在台中逢甲大學體育館舉行，兩地報名費用分別為3800及2800元，凡報名即可獲得豐富贈品。最閃亮教練陣容，最好玩的籃球訓練營，即日起請上BE HEROES官網報名(https://beheroestw.com/)。

5位黃金世代教練團今年分別效力P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家、台北富邦勇士以及SBL台灣啤酒，夢想家與富邦勇士今年雙雙晉級PLG季後賽，台啤更積極尋求SBL二連霸，5位教練持續為籃球夢想而努力，挑戰更好的成績。

其中「少俠」田壘雖然在本季末宣布高掛球鞋正式退役，但依舊堅持為熱愛的籃球貢獻所長，他說 : 「每年暑假都很期待可以在訓練營跟小朋友互動、教學，就算退休，還是會希望自己能繼續用不同的角色，幫助所有喜愛籃球的人。」

BE HEROES未來英雄籃球訓練營分為「歡樂英雄組」及「超級英雄組」，上午「歡樂英雄組」歡迎7到12歲喜歡籃球運動的學員參加，黃金世代教練團將以寓教於樂的教學方式傳授籃球基礎技巧及觀念；下午「超級英雄組」則針對13到18歲、建議有五對五實戰經驗的學員參加，五位教練將在課程中傳授他們寶貴的實戰經驗．幫助選手的籃球實力大躍進。

(中時 )