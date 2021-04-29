大陸人氣女神楊冪近來和許凱合作新戲《愛的二八定律》，不少民眾日前直擊兩人在街頭拍吻戲，卻看見男方在親完楊冪後，接過工作人員給他的衛生紙開始擦嘴，認為此舉不尊重女方，在陸網掀起熱議。

有網友在陸網Po出在街上巧遇楊冪和許凱拍《愛的二八定律》的現場影片，兩人有著剛好的身高差，看起來頗為相配，只見他們在深情對望後緊擁熱吻，氛圍相當甜蜜，可有人注意到許凱一結束吻戲，就會接過工作人員遞給他的衛生紙，開始狂擦嘴唇，批他這種行為很不禮貌。

楊冪和許凱近來合作新戲，被直擊在街上拍吻戲。（圖／翻攝自微博）

許凱被指拍完吻戲狂擦嘴不尊重女方，但應該只是為了擦掉沾到的口紅。（圖／翻攝自微博）

對此，不少網友則發聲替許凱喊屈，表示仔細看畫面就會發現，許凱擦嘴是因為親完會沾到紅色唇膏，氣憤留言「吻戲拍完不擦嘴難道口紅吃掉嗎」、「拍完不擦掉口紅，怎麽拍下一場？」

事實上，楊冪和許凱拍戲時氣氛相當好，兩人總是有說有笑，還被拍到吻戲不小心笑場時，楊冪倒在許凱身上，似乎有點害羞，畫面流出後，不少粉絲都相當好奇這對姐弟戀會擦出什麼火花，期待新戲的播出。

兩人拍戲互動良好，氛圍似乎頗甜蜜。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)