邱澤盡力將每一個情緒都做到飽滿。（金盞花大影業提供）

電影《當男人戀愛時》全台票房累積3.4億，票房佳績為台灣電影影史紀錄第七名，今(29)日發布電影幕後花絮製作篇，導演殷振豪透露他對於改編自韓國電影的壓力之大，決心增添台灣文化的在地元素在片中，因此製作團隊在角色田調、人物情感及文化視覺上下足苦功。此外，導演殷振豪希望替《當男人戀愛時》加入真實殘酷的氛圍，因此安排男主角邱澤在片中有多場情緒激動的打鬥戲，豈料邱澤都堅持親自上場演出，常常下戲時累到體力透支，有時候甚至會不小心掛彩受傷。

雖然《當男人戀愛時》是部愛情電影，但導演殷振豪希望加入真實殘酷的氛圍，因此安排邱澤在片中有多場打架動作戲，這些打鬥戲都需要耗費極大的體力，但每一場戲邱澤都堅持親力親為、親自上場演出，不僅常常下戲時累到體力透支，連手都沒辦法抬起來，有時候也會不小心掛彩受傷，像是電影一開頭的「敲香爐」討債戲，雖然香爐為特殊製作的道具，但邱澤用力敲頭後現場香灰四散，都飛進他眼睛裡了，但他堅持不喊苦，一心只想把戲拍好。還有一場和「浩婷」許瑋甯爭執後的酒醉戲，「阿成」邱澤跌跌撞撞地衝進旅館想找「芽芽」Lulu黃路梓茵，但他一不小心用力過度，竟摔得全身傷痕累累，嚇得現場工作人員趕緊替他冰敷，但邱澤仍然堅持「來真的」，好將每一顆鏡頭的情緒都做到飽滿，讓導演殷振豪和許瑋甯在一旁看了都相當心疼。

(中時 )