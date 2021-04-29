夏天即將到來，如果想讓膚色看起來更白皙、有透明感，除了要加強防曬，保養步驟加入美白精華更能達到美白效果。POLA、海洋拉娜、ALBION近日紛紛推出美白精華，在化妝水後加入美白精華步驟，接著使用乳液、乳霜，就能達到有感的美白效果，膚色更均勻、透亮。

▍1.POLA擊速煥白精萃露SN

POLA發現許多人雖然努力的進行美白保養，但還是無法去除隨著年齡而深根蒂固的膚色暗沉，總是覺得膚色濁濁缺乏透明感，研究團隊發現在血管中沉積的老化色素「脂褐素」即為導致膚色顯得茶色混濁缺乏透明感的主因，不但會影響膚色，還會導致血液循環不良、氣色變差。

POLA擊速煥白精萃露SN質地清爽，塗抹後吸收速度很快。（邱映慈攝）

「POLA擊速煥白精萃露SN」再次領先業界，提出完全不同的美白領域，添加POLA獨創複合成分，能夠去除沈積在血管區域的色素，深入肌膚最底層改善膚色，解決肌膚暗沉蠟黃不透明的各種困擾，打造出澄淨瑩白，透明感滿溢的肌膚。

「POLA擊速煥白精萃露SN」再次領先業界，提出完全不同的美白領域。（邱映慈攝）

▍2.海洋拉娜光能淨白精萃

海洋拉娜推出美白新品「光能淨白精萃」，蘊含獨家雙重光能發酵複合萃取™及百萬顆造光微球體，有效針對肌膚表層和肌底煥新提亮，重新定義新層次的淨透及光采，一抹薄透，光感由內而外層層綻透，肌膚呈現極致通透光感。

海洋拉娜推出美白新品「光能淨白精萃」。（邱映慈攝）

海洋拉娜獨有的造光微球體透過高能量程序獨立微化處理，讓肌膚能迅速吸收。每次使用，超過一百萬顆造光微球體有效滲透，讓肌膚綻放最純粹的光透感，提升天然光澤反射，肌膚更顯提亮、勻淨，全面綻放健康光芒。

海洋拉娜獨有的造光微球體透過高能量程序獨立微化處理，讓肌膚能迅速吸收。（邱映慈攝）

▍3.ALBION活潤透白肌淨光精華

根據ALBION調查，當今日本女性對完美膚色的要求，已經不再是零斑點或膚色白皙，她們更重視的是膚色的透明感與明亮度，為了讓女性達成夢想中的美肌境界，ALBION發現了肌膚透明發光的關鍵，只要保持細胞間水循環順暢，阻礙肌膚透明感的兩大根因：老廢雜質與黑色素，就不易堆積，肌發隨時散發動人的透明感，猶如自帶光圈一般，散發耀眼光芒。

ALBION活潤透白肌淨光精華。（邱映慈攝）

ALBION精心研發的「活潤透白肌淨光精華」，加入「肌淨循環亮白因子」，由紅酒酵母精萃、菖蒲根萃取與白酒酵母精萃等成分組成，它能啟動並加強「細胞間水循環」的作用力，讓「活潤透白肌淨光精華」彷彿化身為智慧清道夫，自動定位「細胞間水循環」停滯部位，促進再次流動，清除已形成之黑色素，並代謝出老廢雜質等。雜質不再殘留，留下的是澄淨透明的肌膚質感。

(中時新聞網)