高雄市政府要推動621.76公頃漁電共生，發展綠能，台灣銀行、彰化商業銀行、永豐銀行、合作金庫銀行、高雄銀行、以及兆豐銀行等六大行庫，29日與高市府簽約，力挺綠電專案融資，減輕投入者初期自有資金需求的壓力。

高雄副市長林欽榮29日代表高雄市政府，與高銀董事長董瑞斌、以及台灣銀行、彰化商業銀行、永豐銀行、合作金庫銀行、以及兆豐銀行等代表，簽署「漁電共生專案貸款合作備忘錄」支持高雄市政府漁電共生發展。

高銀總經理徐翠梅表示，初步規劃是，綠能開發商與養殖業者，合作建置漁電共生的設備，由銀行最高融資80％，業者自備20％，等到裝置完成、併連發電之後，再本息攤還。

徐翠梅指出，綠電回收大約7到8年，即可達成，不過，為了讓投資方在本息攤還的過程中，能有營收回饋，因此，將設計20年本息攤還的金額，如此一來，開發商就會有進帳，也就說，每年的售電所得，只有較少的部分金額，償還銀行貸款。

在經濟部及農委會2020年12月公告台南市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、雲林縣和彰化縣等縣市，作為「漁電共生先行區」之後，高雄市將彌陀區、湖內區、路竹區、岡山區、永安區、茄萣區和阿蓮區等7處養殖主要行政區，納入先行區域，面積總共達621.76公頃。

高雄副市長林欽榮表示，銀行參與、提供漁電共生融資的專案優惠，將有助企業在地投資發展，協助擴增設置規模及能量，並完善漁電共生發展相關配套，更嘉惠欲自行建置的個體戶，減輕初期自有資金需求的壓力。

高雄海洋局指出，高市府已在今年2月2日成立「漁電共生專案辦公室」，並已核准第一個漁電共生案。

(工商 )